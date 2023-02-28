Онисим Овчарник: что нельзя делать 28 февраля

28 февраля в народном календаре отмечается день Онисима Овчарника. Он назван так в честь апостола, которого православная церковь вспоминает в этот день.

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О том, что можно и что нельзя делать 28 февраля, — в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что в этот день зима отдает свои последние силы и борется с наступлением весны, поэтому готовились к серьезным морозам в ближайшие дни. Поэтому нужно было начать готовиться к сезону посевов, проверить весь инвентарь и семена. Будущий урожай нужно было закаливать: на протяжении трех дней семена на целый день выносили на мороз. Считалось, что так они будут лучше расти.

Так как Онисим считался покровителем овец, пастухи ночью выходили на улицу и кланялись на перекрестке на все четыре стороны. Считалось, что такой ритуал поможет вывести большое потомство.

Нужно провести в этот день большое застолье со всеми членами семьи. Чем больше будет угощений, тем богаче будет принимающая семья на протяжении года.

Также в день Онисима проводили гадания на суженого, а также ритуалы на семейное счастье. Если у женщины был злой супруг, она делала обряд на то, чтобы он перестал злословить.

Что нельзя делать 28 января

В эту дату не было принято переезжать и перевозить вещи из одного дома в другой. Считается, что новое место жительства будет неудачным, а перевезенное имущество сломается. Также стоит избегать крупных покупок — они не принесут счастья.

Старайтесь избегать обсуждения денежных вопросов и на работе, и дома, иначе у вас начнутся проблемы с финансами. Также нельзя давать в долг — деньги вам не вернут.

Если вас пригласили в гости, возьмите с собой подарки или угощения. Придете с пустыми руками — велик риск ссоры.

Народные приметы на 28 января