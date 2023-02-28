Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Онисим Овчарник: что нельзя делать 28 февраля

Мария Каткова

28 февраля в народном календаре отмечается день Онисима Овчарника. Он назван так в честь апостола, которого православная церковь вспоминает в этот день.

Онисим Овчарник: что нельзя делать 28 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

О том, что можно и что нельзя делать 28 февраля, — в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что в этот день зима отдает свои последние силы и борется с наступлением весны, поэтому готовились к серьезным морозам в ближайшие дни. Поэтому нужно было начать готовиться к сезону посевов, проверить весь инвентарь и семена. Будущий урожай нужно было закаливать: на протяжении трех дней семена на целый день выносили на мороз. Считалось, что так они будут лучше расти.

Так как Онисим считался покровителем овец, пастухи ночью выходили на улицу и кланялись на перекрестке на все четыре стороны. Считалось, что такой ритуал поможет вывести большое потомство.

Почему нельзя спать напротив зеркала

Нужно провести в этот день большое застолье со всеми членами семьи. Чем больше будет угощений, тем богаче будет принимающая семья на протяжении года.

Также в день Онисима проводили гадания на суженого, а также ритуалы на семейное счастье. Если у женщины был злой супруг, она делала обряд на то, чтобы он перестал злословить.

Что нельзя делать 28 января

В эту дату не было принято переезжать и перевозить вещи из одного дома в другой. Считается, что новое место жительства будет неудачным, а перевезенное имущество сломается. Также стоит избегать крупных покупок — они не принесут счастья.

Старайтесь избегать обсуждения денежных вопросов и на работе, и дома, иначе у вас начнутся проблемы с финансами. Также нельзя давать в долг — деньги вам не вернут.

Если вас пригласили в гости, возьмите с собой подарки или угощения. Придете с пустыми руками — велик риск ссоры.

Народные приметы на 28 января

  • Оранжевая Луна предрекает потепление
  • Алый закат предупреждает о том, что будет сильная метель
  • Каким будет сегодняшний день, таким и будет сентябрь
  • Длинные сосульки — весна будет теплой и долгой
  • Яркая Луна и небо без звезд — к морозам
Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий