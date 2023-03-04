Как в Южной Корее научились общаться с умершими людьми

Не так давно компания из Южной Кореи DeepBrain AI представила технологию Re;memory, благодаря которой у людей появится возможность общаться с умершими родственниками по видеосвязи. Подробнее о том, как работает эта технология – в материале "Рамблера".

Фото: Рамблер Рамблер

Прежде всего нейросеть создаёт цифровую копию на основе фото и видео из социальных сетей умершего, а также небольшого интервью с родственниками человека. Затем близким погибшего предлагает выбрать один вариант встречи с ним: видеосообщение или разговор в режиме реального времени.

"Встреча" происходит в специальной комнате с 400-дюймовым экраном и высококачественным звуковым оборудованием. Все это позволяет воссоздать эффект настоящего живого общения.

Нейросеть также может создать цифровую копию при жизни человека. Для этого ей нужно семь часов общения с клиентом, чтобы изучить его привычки, характер, а также считать внешние данные, манеру общения и голос.

Пообщаться с ушедшим родственником сможет не каждый. Разработка цифрового клона стоит 10 000 – 20 000 фунтов стерлингов. При этом за сеанс общения придется заплатить еще 1000 фунтов стерлингов.

По словам менеджера по развитию DeepBrain AI Джозефа Мерфи, технология Re;memory прежде всего подходит для людей с неизлечимыми заболеваниями, которые могут оставить близким в память о себе цифровую копию.