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1 час назад

Зачем в Средневековье женщин заставляли носить 50-сантиметровые каблуки

Мира Маркина

В Средневековье аристократы заставляли своих жен ходить в обуви на каблуке, порой достигающем 50 см в высоту. Ради чего так страдали женщины, рассказываем в материале «Рамблера».

Зачем в Средневековье женщин заставляли носить 50-сантиметровые каблуки
Фото: Museo Stibbert, Florence; The Royal Armoury, StockholmMuseo Stibbert, Florence; The Royal Armoury, Stockholm

В XIV- XV века по всей Европе распространилась мода на чопины — туфли на гигантской деревянной платформе. Судя по историческим сводкам, средняя высота такой подошвы составляла примерно 50 сантиметров, но иногда доходила и до одного метра.

У это странной обуви было практическое назначение: высокая платформа защищала от грязи на улицах, увеличивала рост и отражала уровень благородства и величия женщин. Чопины считались символом особого положения в обществе: чем выше была платформа, тем статуснее и богаче была их владелица.

Эта обувь выполняла и еще одну функцию: в средневековых источниках сохранились сведения о том, что мужчины заставляли своих жен носить чопины для того, чтобы не переживать за их целомудрие. В такой неудобной обуви девушки не могли сбежать с другими мужчинами, да и вообще остаться в одиночестве — туфли лишали их обладательниц возможности свободного передвижения.

Без помощи слуг аристократки не могли ступить и шагу. В чопинах они передвигались очень медленно и могли споткнуться и травмироваться в любой момент.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

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В начале XVI века, когда были придуманы стандартные каблуки, чопины постепенно вышли из моды. Правда, в первую очередь женщины отказались от этой монструозной обуви потому, что высокая платформа вдруг получила распространение среди куртизанок и перестала ассоциироваться с непорочностью.

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