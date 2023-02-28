Почему в СССР запрещали Ремарка

Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, антифашист, очень популярен во всем мире и в том числе в России. Одна из самых известных его книг — «На Западном фронте без перемен», однако мало кто знает, что в СССР ее особо не жаловали: она несколько десятилетий была под запретом. Почему – читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен" Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен"

Отдельным изданием книга Ремарка впервые вышла в Берлине в самом начале 1929 года и с тех пор переиздавалась бесчисленное количество раз. События 1914-1918 годов, когда Германия вела боевые действия против Франции, Англии, России и США, показаны в ней глазами призывника Пауля Боймера, который последовательно теряет мирную жизнь, идеалы, и одноклассников.

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В Германии против книги немедленно ополчились национал-социалисты — партия к тому времени уже прибрала к рукам власть. В 1933 году гитлеровцы, утверждавшие, что текст Ремарка позорит немецкий народ и подрывает основы патриотизма, даже устроили показательное сожжение томиков «На Западном фронте без перемен».

В СССР же книгу приняли с огромным интересом, и русскоязычное издание в авторизованном переводе А. Коссовича вышло в свет даже раньше немецкого. Однако через несколько лет книгу запретили. Всему виной оказалось предисловие, написанное революционным журналистом Карлом Радеком к изданию перевода Сергея Мятежного и Петра Черевина в издательстве «Земля и фабрика». В те годы он несколько раз оказывался в опале — в итоге он лишился свободы, а затем и жизни. В 1937 году его осудили, после чего все многочисленные литературные и критические произведения Радека попали в «спецхран». Такая же судьба ожидала и роман Ремарка с его предисловием.

Произведение «не рекомендовали» выдавать читателям, хотя к самому содержанию книги официально претензий не было. Конечно, и в свободной продаже его было не найти. В наше время практически невозможно встретить оригинал книги 1929 года издания с целыми страницами предисловия — в те годы их попросту вырывали, а фамилия Радека на обложках старательно вымарывалась чернилами.