Ярилин день: что нельзя делать 1 марта

Ярило – бог солнца у древних славян. Издавна в первый день весны в народе принято отмечать Ярилин день как начало нового года.
С этого дня можно было браться за сельскохозяйственные работы. Считалось, что с лучами солнца Ярило прогоняет зиму и дает жизнь всему спящему в природе – к солнцу тянется все живое, готовится к расцвету и крепнет.
Если в ночь на первое марта выпадал снег, утром матери отправляли своих детей на расчистку дорожки во дворе от снега до колодца – они верили, что это принесет в дом счастье, а ребенку дарует крепкое здоровье.
Вплоть до XIX века этот день считался выходным по случаю встречи Нового года. Люди радовались наступлению весны, устраивали празднования и гуляния.
Однако первому теплу верить не стоило, как считали наши предки, – если весна приходит сразу с потеплением, значит, можно ждать от нее обмана.