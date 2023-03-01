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54 минуты назад

Ярилин день: что нельзя делать 1 марта

Мира Маркина

Ярило – бог солнца у древних славян. Издавна в первый день весны в народе принято отмечать Ярилин день как начало нового года.

Ярилин день: что нельзя делать 1 марта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

С этого дня можно было браться за сельскохозяйственные работы. Считалось, что с лучами солнца Ярило прогоняет зиму и дает жизнь всему спящему в природе – к солнцу тянется все живое, готовится к расцвету и крепнет.

Если в ночь на первое марта выпадал снег, утром матери отправляли своих детей на расчистку дорожки во дворе от снега до колодца – они верили, что это принесет в дом счастье, а ребенку дарует крепкое здоровье.

Вплоть до XIX века этот день считался выходным по случаю встречи Нового года. Люди радовались наступлению весны, устраивали празднования и гуляния.

Однако первому теплу верить не стоило, как считали наши предки, – если весна приходит сразу с потеплением, значит, можно ждать от нее обмана.

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В этот день запрещалось:

  • заниматься тяжелым физическим трудом или брать на себя много интеллектуальной работы;
  • конфликтовать с кем-то, спорить, злиться и сплетничать;
  • таить серьезную обиду на кого-то;
  • заниматься рукоделием или стирать вещи;
  • оставаться дома и не выходить весь день на улицу;
  • брать в долг деньги или одалживать самому.

Погодные приметы:

  • теплый и солнечный день предвещает похолодание в ближайшее время;
  • ветер дует с севера – лето будет холодным;
  • снежный день сулит хороший урожай в этом году;
  • облака плывут слишком быстро – установится хорошая погода.
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