«Храм народов»: что известно о самой страшной секте в мире

Во все времена существовали люди, которые стремились пойти наперекор господствующей религии или идеологии и основать свое учение «для избранных». Однако иногда оно превращалось в тоталитарную секту, несущую смертельную опасность не только ее участникам, но и тем, кто случайно оказывался рядом. Одной из таких была секта «Храм народов»: ее адепты совершили самое массовое ритуальное самоубийство в истории XX века. Что нужно знать об этом деструктивном культе, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Nancy Wong/commons.wikimedia.org Nancy Wong/commons.wikimedia.org

С чего все начиналось?

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Основатель «Храма народов» Джим Уоррен Джонс с детства начал интересоваться религией и, еще будучи подростком, проповедовал на улицах. В 24 года он основал религиозную группу «Церковь Слова Христова», которую через год переименовал в «Храм народов». Он мечтал построить новое, счастливое общество, объединив религию и социализм. В Америке 60-х религиозное течение, которое делало акцент на расовом равенстве, было немедленно признано ересью, и «Храм народов» переехал из консервативного штата Индиана в Калифорнию. В это время в секте состояло около 80 человек. В основном это были представители национальных и расовых меньшинств, бедняки, наркоманы, проститутки и бездомные. Их привлекали социальные программы «Храма народов»: бесплатное питание для нуждающихся, детский сад, юридическая и медицинская помощь.

В начале 70-х «Храм народов» открыл свои филиалы во многих городах штата, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а позже секта развилась настолько, что получила в распоряжение девять домов престарелых и шесть школ и детских садов. Правда, с ростом организации росли и проблемы: пресса стала называть секту «деструктивным культом, зомбирующим людей», а также писать о насильственном удержании ее членов в рядах сообщества и о том, что Джонс подавляет волю людей, обманом вымогая у них денежные средства. Одновременно родственники адептов секты требовали от властей серьезного расследования деятельности «Храма». В связи с этим Джим Джонс, утверждавший, что является реинкарнацией Иисуса (или Будды), принял решение покинуть США.

В 1974 году он арендовал землю в Гайане, на побережье Южной Америки, и основал там коммуну, позже названную Джонстауном в его честь. Члены сообщества должны были усердно трудиться (более 11 часов в день), но в то же время были обеспечены необходимыми благами: на территории коммуны были открыты детский сад, ясли и клуб. По свидетельствам некоторых очевидцев, жизнь в Джонстауне была в целом благополучной: на магнитофонных записях ежевечерних собраний, которые проводил Джонс, слышны шутки и смех. Другие же, включая некоторых бывших членов секты, утверждали, что их лидер нарушал все возможные права человека. По их словам, адепты «Храма» подвергались физическому и психологическому насилию, наказаниям и даже настоящим пыткам. Но что происходило там на самом деле, до сих пор достоверно неизвестно.

Чем все закончилось?

18 ноября 1978 года в коммуне погибло 918 человек, включая американского конгрессмена, расследующего заявления о жестоком обращении в «Храме народов». По крайней мере, 909 сектантов (среди которых было 276 детей), по версии официального расследования, совершили «революционное самоубийство», выпив ароматизированный напиток Flavor Aid со вкусом винограда, смешанный с цианистым калием. Двое адептов покончили жизнь самоубийством, находясь в другом городе Гайаны — Джорджтауне, предварительно зарезав двух своих детей.

После трагедии поселок Джонстаун на долгое время превратился в город-призрак, а потом почти полностью сгорел. Земля, на которой находятся руины поселения, никем не используется из-за своей мрачной славы.

Сам Джонс был обнаружен мертвым — с пулевым ранением в голову — среди адептов своей секты. Его супруга Марселина покончила с собой, выпив яд. Сын Джонсов Стивен избежал участи родителей. Его в это время не было в общине: он уехал в соседний город вместе с другими членами баскетбольной команды Джонстауна.