5 фактов дня: странное хобби короля Карла III и рекорд курицы

Новый день – очередной шанс узнать что-то интересное о мире вокруг. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые помогут расширить кругозор вне зависимости от того, сколько вам лет.
Самая длинная река Антарктиды – Оникс. Она течет всего 60 дней в году, имеет протяженность 30 километров и несколько притоков. Второе место занимает река Виктория, которая течет по одноименному оазису.
Ошибочно считать, что курицы не умеют летать. Полет кур пусть и недолгий, но быстрый – некоторые способны взлетать практически вертикально. Рекордная длительность полета курицы – 13 секунд.
Первое переливание крови произошло в 1667 году. Доктор Жан-Батист Дени перелил молодому человеку 250 миллилитров крови ягнёнка. На удивление, после операции пациент поправился.
Король Великобритании Карл III коллекционирует сиденья унитазов. В коллекции монарха есть сиденья викторианской эпохи, а с некоторыми изделиями он даже путешествует.
Кошка – единственное домашнее животное, которое не упоминается в Библии.