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1 час назад

5 фактов дня: странное хобби короля Карла III и рекорд курицы

Мира Маркина

Новый день – очередной шанс узнать что-то интересное о мире вокруг. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые помогут расширить кругозор вне зависимости от того, сколько вам лет.

5 фактов дня: странное хобби короля Карла III и рекорд курицы
Фото: UnsplashUnsplash

Реки Антарктиды

Самая длинная река Антарктиды – Оникс. Она течет всего 60 дней в году, имеет протяженность 30 километров и несколько притоков. Второе место занимает река Виктория, которая течет по одноименному оазису.

Полет курицы

Ошибочно считать, что курицы не умеют летать. Полет кур пусть и недолгий, но быстрый – некоторые способны взлетать практически вертикально. Рекордная длительность полета курицы – 13 секунд.

Первое переливание крови

Первое переливание крови произошло в 1667 году. Доктор Жан-Батист Дени перелил молодому человеку 250 миллилитров крови ягнёнка. На удивление, после операции пациент поправился.

5 фактов дня: отпечаток языка и дети по почте

Странное хобби Карла III

Король Великобритании Карл III коллекционирует сиденья унитазов. В коллекции монарха есть сиденья викторианской эпохи, а с некоторыми изделиями он даже путешествует.

Дискриминация кошек

Кошка – единственное домашнее животное, которое не упоминается в Библии.

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