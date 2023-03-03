Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
3 часа назад

День Овсянки: что нельзя делать 3 марта

Мира Маркина

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва I Папы Римского. В народе в эту дату отмечают праздник Овсянки. Желтая птица считается символом наступившей весны. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

День Овсянки: что нельзя делать 3 марта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Плохая примета 3 марта — грустить, жаловаться на жизнь и ругаться. Наши предки верили, что, каким будет настроение в этот день, таким будет и весь последующий год.

Не стоит сегодня и бездельничать. Поверья гласят, что тот, кто хорошо поработает 3 марта, весь год будет пожинать плоды своего труда. Однако не стоит в этот день выносить мусор из дома и чинить сломавшиеся предметы. Наши предки верили, что это может привести к серьезным болезням.

Еще один запрет касается свадеб и шумных застолий. Брак в таком случае будет несчастливым, а веселье закончится печалью.

Как с помощью лягушки люди узнавали о беременности

Носить 3 марта было принято желтую одежду — в цвет окраса птицы. Темные же вещи лучше отложить на другой день. Считалось, что они могут навлечь траур на семью.

Так как 3 марта — праздник Овсянки, в этот день традиционно готовили овсяную кашу, а также печенье и пирожки из овсяной муки. Так наши предки пытались привлечь в дом весну и удачу. А если вы вдруг встретили овсянку на улице 3 марта, вас в скором времени коснется добро.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий