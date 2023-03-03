День Овсянки: что нельзя делать 3 марта

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва I Папы Римского. В народе в эту дату отмечают праздник Овсянки. Желтая птица считается символом наступившей весны. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Плохая примета 3 марта — грустить, жаловаться на жизнь и ругаться. Наши предки верили, что, каким будет настроение в этот день, таким будет и весь последующий год.

Не стоит сегодня и бездельничать. Поверья гласят, что тот, кто хорошо поработает 3 марта, весь год будет пожинать плоды своего труда. Однако не стоит в этот день выносить мусор из дома и чинить сломавшиеся предметы. Наши предки верили, что это может привести к серьезным болезням.

Еще один запрет касается свадеб и шумных застолий. Брак в таком случае будет несчастливым, а веселье закончится печалью.

Носить 3 марта было принято желтую одежду — в цвет окраса птицы. Темные же вещи лучше отложить на другой день. Считалось, что они могут навлечь траур на семью.