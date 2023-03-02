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2 часа назад

Как Линда Касабиан осталась на свободе, несмотря на участие в серии убийств с бандой Мэнсона

Диана Товсепова

1 марта скончалась 73-летняя Линда Касабиан - единственная из банды Чарльза Мэнсона, кому удалось остаться практически безнаказанной. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Как Линда Касабиан осталась на свободе, несмотря на участие в серии убийств
Фото: Los Angeles Public LibraryLos Angeles Public Library

Американка Линда Касабиан была одним из членов банды Чарльза Менсона - серийный убийца создал секту, которая, подчиняясь его приказом, совершала жестокие убийства.

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Мэнсон, бывший заключенный, собрал группу беглецов и изгоев, включая Линду и основал импровизированную коммуну на несуществующем киноранчо к северо-западу от Лос-Анджелеса. Позже власти назвали "семью Мэнсона" деструктивной сектой.

Летом 1969 года Мэнсон приказал своим преимущественно молодым последователям-женщинам убить семь человек, что, по словам прокуратуры, было частью плана по разжиганию расовой войны.

20-летняя Линда играла роль наблюдателя, пока так называемая «семья Мэнсона» осуществила убийство Тейт, беременной на восьмом месяце жены кинорежиссера Романа Полански, и еще трех человек в арендованном доме в элитном районе Нью-Йорка. Лос-Анджелес в августе 1969 года.

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Следующей ночью она сопровождала Мэнсона и других членов секты в дом Лено и Розмари Лабианки, где пара была убита.

Касабиан, которая не принимала участия в самих убийствах, получила от прокуратуры неприкосновенность для дачи показаний против Мэнсона и четырех его последователей на их нашумевшем судебном процессе 1970 года в Лос-Анджелесе. Показания Линды, которая описала все преступления сектантов, сыграли ключевую роль в деле. Она единственная согласилась дать показания против самого Мэнсона. Все пятеро были осуждены.

Los Angeles Public Library

Мэнсон был приговорен к смертной казни в 1969 году. Но Верховный суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной в 1976 году. Поэтому Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году.

В 2009 году Винсент Буглиози, главный обвинитель по делу против Мэнсона, сказал:

«Если когда-либо и был ключевой свидетель обвинения, то это была Линда Касабиан. Без ее показаний… мне было бы крайне сложно осудить Мэнсона и его сообвиняемых».

Сама Линда после суда переехала в Нью-Гемпшир, где воспитывала четверых детей и работала поваром, а позже стала сиделкой.

Позже она призналась, что в ее жизни было «много наркотиков, алкоголя и саморазрушения», а ее жизнь «была пустой тратой времени».

Истории,Чарльз Мэнсон,Роман Полански,
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