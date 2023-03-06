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1 час назад

Как зевают лягушки

Мира Маркина

Ученым до сих пор сложно объяснить, почему люди зевают. Самая распространенная теория — чтобы увеличить приток кислорода в организм. Однако существует опровергающая ее версия, согласно которой зевота — защитный механизм для охлаждения мозга.

Как зевают лягушки
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Но знали ли вы, что зевают не только люди, но и многие животные? Скорее всего, вы даже не задавались таким вопросом. Тем не менее, лошади, тюлени, медведи, ежи, ящерицы и даже лягушки тоже зевают. Зачем они это делают и как это выглядит — в материале "Рамблера".

Несмотря на то, что лягушка у большинства вызывает неприятные чувства, зевающая лягушка выглядит довольно мило. Поймать холоднокровное животное за этим занятием непросто. Вот, как лягушки это делают:

Но зачем? Здесь, как и с людьми, нет единого научного мнения. Некоторые ученые считают, что, раскрывая так широко рот, будто зевая, лягушки облегчают себе процесс линьки. Да, они еще и линяют!

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Другие же ученые говорят, что таким образом лягушки на самом деле показывают, что голодны и пора искать себе пищу.

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