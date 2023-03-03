Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

Variety: ABBA отправится в тур в виртуальном составе

Мира Маркина

Шведская поп-группа ABBA возобновляет концерты. Вот только в мировое турне отправятся не сами участники коллектива, а их виртуальные копии. Соответствующую новость сообщает Variety.

Над проектом с виртуальным составом группы работали почти шесть лет. Автор идеи – Джордж Лукас – с использованием технологии Motion-capture Light & Magic смог создать цифровые копии музыкантов образца 1979 года.

Рианна выступит на церемонии вручения премии "Оскар-2023"

Напомним, виртуальная ABBA выступила с небольшим концертом в мае 2022 года. Реальные прототипы молодых цифровых копий также посетили премьеру. Оглушительный успех мероприятия способствовал запуску нового проекта – теперь выступления ABBA «как в старые добрые времена» смогут посетить зрители крупных городов по всему миру.

Ранее «Рамблер» писал, как прошел первый беспосадочный полет вокруг земного шара.

Истории,Видео,Рианна,Джордж Лукас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий