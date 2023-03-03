Шведская поп-группа ABBA возобновляет концерты. Вот только в мировое турне отправятся не сами участники коллектива, а их виртуальные копии. Соответствующую новость сообщает Variety.

Над проектом с виртуальным составом группы работали почти шесть лет. Автор идеи – Джордж Лукас – с использованием технологии Motion-capture Light & Magic смог создать цифровые копии музыкантов образца 1979 года.

Напомним, виртуальная ABBA выступила с небольшим концертом в мае 2022 года. Реальные прототипы молодых цифровых копий также посетили премьеру. Оглушительный успех мероприятия способствовал запуску нового проекта – теперь выступления ABBA «как в старые добрые времена» смогут посетить зрители крупных городов по всему миру.