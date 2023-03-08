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1 час назад

5 фактов дня: нюх собак и домашние животные пауков

Мира Маркина

Наш мир удивителен в своем многообразии. Вот почему новый день – это отличный шанс расширить свой кругозор. "Рамблер" выбрал несколько фактов, которые могут быть одинаково интересны, как школьнику, так и эрудиту.

5 фактов дня: нюх собак и домашние животные пауков
Фото: UnsplashUnsplash

Нюх собак

Собаки точно знают, когда вы должны вернуться домой. А все потому, что эти животные способны анализировать количество вашего запаха, оставшегося в доме, и сопоставлять его с вашим графиком.

Домашние животные пауков

Некоторые виды пауков держат в своих норах крохотных лягушек. Лягушки нужны им для защиты своей кладки от муравьев и других мелких насекомых. Таким образом, можно сказать, что лягушки – это домашние животные пауков.

Нарисованные хвосты

В фильмах и сериалах собакам нередко дорисовывают хвосты. Делается это потому, что в каких-то сценах животные должны вести себя хладнокровно, но их выдает хвост, который не перестает крутиться от радостного возбуждения.

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Светящиеся люди

Люди светятся в темноте. Однако свет, который излучают тела, в 10 раз меньше уровня, который способно уловить наше зрение.

Серьезные единороги

Немногие знают об этом, но национальным животным Шотландии является единорог.

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