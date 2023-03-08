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1 час назад

Поликарпов день: что нельзя делать 8 марта

Мира Маркина

8 марта православные верующие отмечают Поликарпов день. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Поликарпов день: что нельзя делать 8 марта
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 8 марта

Девушкам, мечтающим о замужестве, нельзя проводить сегодняшний день исключительно в женской компании. Рядом должен находиться хотя бы один мужчина, иначе можно остаться одинокой до конца своих дней.

Убираться в Поликарпов день следует осторожно. К примеру, нельзя сметать паутину и тем более убивать паука. В народе считается, что это принесет несчастье и бедность.

8 марта нельзя надевать на себя чужие вещи. Так можно навлечь на себя проблемы хозяина одежды, примерив его судьбу.

Мужчинам сегодня нельзя обижать женщин. Тот, кто сделает это, навлечет на себя беды.

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Приметы

8 марта – удачный день для любовных приворотов. Кроме того, молодым девушкам сегодня рекомендуется испечь пироги и угоститься чужой выпечкой. Это поможет привлечь женихов.

Если сорока сегодня спряталась под крышу – грядут метели. А вот если эта птица скачет по крыше, то больной человек вскоре выздоровеет.

Кричит тетерев – скоро будет тепло.

Если грачи вьют гнезда на южной стороне, лето будет прохладным.

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