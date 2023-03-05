Чем опасен «Бермудский треугольник» Румынии

Если вы верите в аномальные зоны, прогуляйтесь по лесу Хойя-Бачу, который окружает средневековый замок графа Дракулы. Что не так с этими местами, и почему они привлекают любителей всего мистического, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Cristian Bortes/commons.wikimedia.org Cristian Bortes/commons.wikimedia.org

Хойя-Бачу называют «Бермудским треугольником» Румынии — в этих краях стали бесследно пропадать люди, а если все же они возвращались, то ничего не помнили. Местные рассказывают, что как-то один пастух повел своих овец (в стаде насчитывалось 200 голов) на ярмарку через лес, но до города он так и не дошел (в честь него, кстати, лесной массив и назвали). Жители прочесали весь лес, но не нашли ни пастуха, ни его овец. Еще одна легенда, связанная с Хойя-Бачу, — история девочки, которая вернулась из леса спустя пять лет, нисколько не повзрослев.

В начале прошлого века лес стал меняться буквально на глазах. Прямые стволы деревьев, как будто под воздействием потусторонних сил, начали извиваться в разные стороны. Постепенно исчезли звери и птицы, а вместо привычных звуков природы стали слышаться странные завывания.

Cristian Bortes/commons.wikimedia.org