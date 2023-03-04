Умер кот — хранитель Выборгского замка

Восемнадцатилетний кот Сэр Филимон, который был хранителем Выборгского замка, скончался. Об этом сообщает "Фонтанка".

Фото: Выборгский музей-заповедник/ВКонтакте Выборгский музей-заповедник/ВКонтакте

Последние 6,5 своей жизни кот числился как "старший нау-мяучный сотрудник". Сэр Филимон приветствовал гостей, общался с ними, давая себя гладить и фотографировать, ловил полевок и крыс.

"Был строгим прорабом на объектах реставрации, бесстрашно забираясь в самые проблемные места. Иногда при этом получал производственные травмы, поэтому, тело его, как настоящего рыцаря, украшали шрамы", — отметили сотрудники музея.

Кота-хранителя не стало 2 марта. На официальной странице Выборгского замка во "ВКонтакте" появился пост от его имени. В нем "кот" пообещал, что замок останется в надежных руках, и пожелал подписчикам ценить каждый момент жизни.