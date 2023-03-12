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1 минуту назад

Как выглядит самая вонючая птица в мире

Мария Кимакович

Эта весьма красивая птица обитает в лесах на берегах Амазонки.

Как выглядит самая вонючая птица в мире
Фото: The Next Gen Scientist/FlickrThe Next Gen Scientist/Flickr

Несмотря на то, что она довольно большая, яркая и заметная, хищники не торопятся лакомиться ее мясом. Все дело в очень неприятном запахе, который исходит от этих пернатых.

О том, что это за птица и почему она так пахнет, читайте в материале «Рамблера».

Птица эта зовется гоацин, а в английском языке для нее есть свое название — «stinkbird» («птица-вонючка»). Это весьма непоэтичное название гоацин получил из-за своего резкого запаха, напоминающего запах навоза.

Неприятный «аромат» возникает из-за того, что гоацин, питаясь листьями болотных деревьев, переваривает их прямо в огромном зобу. Из-за такой системы пищеварения, птицы распространяют вокруг себя резкий запах, который неприятен и людям, и животным.

The Next Gen Scientist/Flickr

Резкий запах, по сути, спасает гоацина от неминуемой гибели: эти птицы почти не умеют летать и весьма неуклюжи. Неприятны же «аромат», источаемый ими, отпугивает хищников. Да и люди охотятся на гоацина лишь в самых крайних случаях: мясо птицы обладает неприятным вкусом.

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Кстати, у местных жителей гоацин в большом почете, несмотря на его дурной запах: птица даже стала символом Гайаны.

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