Как выглядит самая вонючая птица в мире

Эта весьма красивая птица обитает в лесах на берегах Амазонки.

Фото: The Next Gen Scientist/Flickr The Next Gen Scientist/Flickr

Несмотря на то, что она довольно большая, яркая и заметная, хищники не торопятся лакомиться ее мясом. Все дело в очень неприятном запахе, который исходит от этих пернатых.

О том, что это за птица и почему она так пахнет, читайте в материале «Рамблера».

Птица эта зовется гоацин, а в английском языке для нее есть свое название — «stinkbird» («птица-вонючка»). Это весьма непоэтичное название гоацин получил из-за своего резкого запаха, напоминающего запах навоза.

Неприятный «аромат» возникает из-за того, что гоацин, питаясь листьями болотных деревьев, переваривает их прямо в огромном зобу. Из-за такой системы пищеварения, птицы распространяют вокруг себя резкий запах, который неприятен и людям, и животным.

The Next Gen Scientist/Flickr

Резкий запах, по сути, спасает гоацина от неминуемой гибели: эти птицы почти не умеют летать и весьма неуклюжи. Неприятны же «аромат», источаемый ими, отпугивает хищников. Да и люди охотятся на гоацина лишь в самых крайних случаях: мясо птицы обладает неприятным вкусом.