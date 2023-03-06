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31 минуту назад

Зачем на самом деле в Средневековье заводили маленьких собак

Мира Маркина

Маленькие породы собак издавна считались одной из главных деталей образа светских львиц и особ благороднейшего происхождения. Правда, мало кто знает, зачем их заводили на самом деле еще несколько столетий назад. Об этом рассказываем в материале «Рамблера».

Зачем на самом деле в Средневековье заводили маленьких собак
Фото: Jean Honoré FragonardJean Honoré Fragonard

Судя по историческим сводкам, высокопоставленные особы стали заводить левреток и собак других миниатюрных пород еще в эпоху Возрождения. Уже тогда крошечные питомцы стоили немалых денег, поэтому позволить себе их могли только женщины из обеспеченных слоев общества. Однако собачки на руках важных дам подчеркивали не только их принадлежность к знати, но и выполняли другую важную функцию — защищали хозяек от паразитов (да-да, вам не показалось!).

Как известно, в средние века даже аристократы, имевшие возможность принимать ванны и следить за чистотой тела, не всегда соблюдали даже элементарные правила гигиены. Чтобы не мучиться от зуда после укусов клопов или вшей, дамы носили с собой маленьких собачек (иногда их заменяли ласками, хорьками или горностаями). У животных температура тела выше, поэтому насекомые переключались с несчастных женщин на крохотных питомцев.

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Это еще не все: принято считать, что «карманные» собачки заменяли женщинам салфетки и полотенца. При необходимости дамы вытирали об них руки после туалета или еды, если рядом не было самых элементарных предметов для гигиены, чтобы не пачкать наряды.

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