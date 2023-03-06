Зачем на самом деле в Средневековье заводили маленьких собак

Маленькие породы собак издавна считались одной из главных деталей образа светских львиц и особ благороднейшего происхождения. Правда, мало кто знает, зачем их заводили на самом деле еще несколько столетий назад. Об этом рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Jean Honoré Fragonard Jean Honoré Fragonard

Судя по историческим сводкам, высокопоставленные особы стали заводить левреток и собак других миниатюрных пород еще в эпоху Возрождения. Уже тогда крошечные питомцы стоили немалых денег, поэтому позволить себе их могли только женщины из обеспеченных слоев общества. Однако собачки на руках важных дам подчеркивали не только их принадлежность к знати, но и выполняли другую важную функцию — защищали хозяек от паразитов (да-да, вам не показалось!).

Как известно, в средние века даже аристократы, имевшие возможность принимать ванны и следить за чистотой тела, не всегда соблюдали даже элементарные правила гигиены. Чтобы не мучиться от зуда после укусов клопов или вшей, дамы носили с собой маленьких собачек (иногда их заменяли ласками, хорьками или горностаями). У животных температура тела выше, поэтому насекомые переключались с несчастных женщин на крохотных питомцев.