Откуда взялось выражение «не мытьем, так катаньем»

В нашей речи присутствует множество фразеологизмов, которые пришли из давних времен. Раньше эти выражения отражали реальность, а потом обросли дополнительными смыслами. «Рамблер» выяснил, откуда взялась фраза «не мытьем, так катаньем».

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Фразеологизм «не мытьем, так катаньем» подразумевает, что человек добивается своей любой ценой. Однако чаще всего его выражение употребляют в негативном контексте, когда человек слишком навязчивый и досаждает своей настойчивостью. Например, постоянно звонит и задает один и тот же вопрос.

В действительности фраза появилась в крестьянском быту — в речи крестьянок «мыть» означало «стирать». В прошлом белье после стирки «катали» с помощью специальной скалки. Когда химических порошков еще не было, а утюги скорее портили одежду, хорошо прокатанное белье становилось не только выжатым, но и выглаженным, сильное давление при этом убирало с ткани серьезные загрязнения.

Стирка была тяжелым процессом и требовала усердия и выносливости, что может вызвать разве что восхищение женщинами, которые вели быт. Однако фразеологизм «не мытьем, так катаньем» все равно приобрел негативный оттенок, так как означает добиваться цели, перепробовав множество разных способов.

«Не тут, так там; коль не мытьем удастся, так катаньем».