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2 часа назад

Коротко о том, почему мы отмечаем 8 Марта

Мира Маркина

Международный женский день впервые отметили в начале XX столетия. Как торжество феминизма превратилось в чествование женственности и забег по цветочным лавкам, расскажет «Рамблер».

Коротко о том, почему мы отмечаем 8 Марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечать Международный женский день именно 8 марта начали далеко не сразу. Сначала на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене Клара Цеткин (активистка социал-демократической партии Германии) в принципе предложила учредить такой особый день. Но не для того, чтобы получать цветы и подарки. А для демонстраций и агитации на борьбу за равноправие.

Видео дня

В России Женский день впервые отметили 8 марта 1913 года в Петрограде. Обошлось без митингов. Женщин-работниц собрали в большом зале Калашниковской хлебной биржи, там со сцены прозвучало требование расширить политические и социальные права женщин. Вот и весь «праздник».

Но 23 февраля 1917 года (или как раз-таки 8 марта по новому стилю) труженицы одной из крупнейших петроградских текстильных фабрик устроили масштабную забастовку. Женщины требовали и равных прав, и прекращения участия в кровопролитной Первой мировой войне – а с ним и возвращения мужчин с фронта. Петроградская стачка обернулась Февральской революцией, а та в свою очередь, государственным переворотом и кардинальной сменой власти.

Как в разное время объясняли выбор даты 23 февраля для праздника

Кстати в США тоже именно в этот день проходили забастовки. Но в 1857 году – тогда работницы фабрик прошли маршем по улицам Нью-Йорка с пустыми кастрюлями в руках и требованием сокращения рабочего дня. В Америке считается, что в честь этой стачки Международный женский день отмечают 8 марта.

В Советской России 8 марта на государственном уровне сделали Международным днем работниц – как напоминание о событиях февральской демонстрации 1917 года. Никаких цветов или дополнительных выходных в честь праздника не было. И только к началу 30-х годов он стал Международным женским днем. Появилась тенденция к деполитизации этого праздника.

А 8 мая 1965 года, при Брежневе, Указом Президиума Верховного Совета СССР, Международный женский день объявили нерабочим. Есть предположение, что такое решение было продиктовано желанием подчеркнуть подвиг, совершенный женщинами в годы войны.

Кстати, в нашей стране празднование 8 марта чаще всего ассоциируется с мимозой. Традиция дарить букет из этих цветов закрепилась как раз в шестидесятые, когда Международный женский день стал выходным.

Спустя сто с лишним лет значение Женского дня трансформировалось. В некоторых странах этот праздник до сих пор связан с проведением демонстраций и митингов. По данным ВЦИОМ, для большинства россиян 8 марта – день, не связанный с историей страны или феминистическим движением. Он предполагает чествование наступившей календарной весны и представительниц «прекрасного пола».

Истории,ВЦИОМ,
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