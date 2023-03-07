Феминитивы в русском языке: хорошо забытое старое

Международный женский день — отличный повод, чтобы поговорить на одну из самых дискуссионных гендерных тем, сотрясающий российское общество уже десяток лет. Рамблер расскажет про судьбу феминитивов (имен существительных женского рода) в русском языке. Вы узнаете, как и когда в русскую речь пришли феминитивы, почему они исчезали и появлялись вновь и отчего «авторка» вызывает столько споров.

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Докторша — не жена доктора

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Возможно, вы удивитесь, но феминитивы были обязательной и неотъемлемой частью старославянского языка. Доказательства тому найдены в летописях и переводах греческих текстов от IX века. Род деятельности или статус женщины обозначался подходящим именем существительным женского рода. Были и княгини, и жрицы, и золотарицы (работавшие с золотом), и ткальи (ставшие позже ткачихами и ткачками). На всякую женщину обязательно находился свой феминитив, точно описывающий ее статус и занятие.

Большинство старославянских слов уже много веков как исчезли из русского языка. На смену одним феминитивам приходили другие, как только в них появлялась нужда. Но с этим были понятные трудности — слово описывает явление. Если нет явления, например, женщин в какой-то профессии, то нет и слова. Вплоть до середины XIX века круг допустимых женских занятий был крайне ограничен, поэтому в какой-то момент феминитивы с суффиксом «ш» стали употреблять для именования жен мужчин соответствующего чина, если его название было заимствовано из другого языка. Так появились, например, генеральши и профессорши. Любопытно, что этот принцип отчасти противоречил традициям русского языка. Имена существительные для жен были заимствованы из немецкого, где окончание «sche» указывает на жену мужчины, о профессии которого идет речь. «Генеральша» в оригинале была «Generalsche», хотя в русском языке суффикс «ш» всегда применялся для образования феминитивов, указывающих на описание занятия женщины, но никак не на ее мужа. В XVIII и первой половине XIX века с замужними «генеральшами» вполне уживались профессиональные директорши, докторши и комендантши.

«Пролетарки всех стран…»

С ростом популярности различных прогрессивных течений, в том числе суфражизма, феминизма и социализма, с феминитивами начали твориться удивительные метаморфозы: в русскоязычных кругах образовалось два лагеря, занявшие противоположные позиции. Одни пытались придумать феминитив к любому имени существительному, другие, напротив, считали правильным отказаться от только мужского рода в именах существительных, сделав их универсальными.

Тут, кстати, уместно вспомнить о существовании в русском языке так называемого общего рода. К нему относят существительные, которые обозначают лиц как мужского, так и женского пола. Непоседа, плакса, одиночка, обжора, нотариус, глава, судья и еще почти 200 слов пишутся одинаково вне зависимости от того, о ком идет речь.

Идея определить все имена существительные в общий род привела к тому, что веками жившие феминитивы начали планомерно оттеснять на свалку истории.

Но самые невероятные перемены произошли сразу после Великой Октябрьской социалистической революции в России. Новая большевистская власть открыла женщинам пути в любые профессии — докторша из жены доктора навсегда превратилась в работающего медика, и практика феминитивов для обозначения жен исчезла. Вдохновленное новыми возможностями общество наперебой начало выдумывать феминитивы, подчеркивающие появление женщин там, где прежде их не было. Одновременно могли ходить сразу несколько феминитивов одного и того же существительного: комсомолки и комсомоловки, контролерши и контролерки, санитарки и санитарницы.

Пару десятилетий спустя феминитивы снова начали незаметно исчезать из обихода — они растеряли пропагандистский смысл, актуальный для 1920-х, ведь согласно идеологии советские мужчины и женщины имели только биологические различия, а трудились наравне, невзирая на пол. Имя существительное вновь стало указывать исключительно на род занятий без намека на половую принадлежность. Процесс начался с наиболее престижных, интеллектуальных профессий, затем начал спускаться всё ниже, но производственных должностей почему-то не коснулся — швеи и ткачихи остались.

Если по «профессоршам» и «агрономкам» никто особо не тосковал, то за «учительниц» и «артисток» общественность вступилась. Писатель Б. Тимофеев опубликовал отповедь насаждению сухого бюрократического языка, из-за которого началось бессмысленное вытеснение давних, всем привычных феминитивов. К счастью, эту деструктивную тенденцию удалось остановить, вернув многие феминитивы в официальный оборот.

Трудная судьба «авторки»

В XXI веке новая волна феминизма запустила в России очередной цикл создания феминитивов. Этот естественный для любого языка процесс оказался настолько активным, что породил в обществе ответную реакцию: мужчины, некоторые женщины, филологи и политики приняли новые феминитивы в штыки.

Принципы образования новейших феминитивов в последнее десятилетие были скопированы из родственных славянских языков, например, чешского и польского — для производства русских феминитивов стал использоваться суффикс «к». Но если в уже давно вошедших в обиход словах он выглядит совершенно естественно (студентка, революционерка, официантка), то в новообразованных — звучит непривычно (авторка, директорка, редакторка). Всё дело в том, что в русском языке суффикс «к» выполняет множество функций — отвечает и за образование уменьшительных форм слова, и за описание процесса, и за многое другое. Неудивительно, что некоторые новые феминитивы с суффиксом «к» кажутся какими-то неестественными. Но исторически это совершенно естественный процесс. Все новые слова всегда вызывали осторожную, а порой, и отрицательную реакцию у обывателей. Так как все непривычное воспринимается с настороженностью — это свойство человеческой натуры.

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