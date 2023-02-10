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1 час назад

В Сан-Диего обнаружена самая старая карманная мышь

Мира Маркина

В зоопарке Сан-Диего содержится тихоокеанская карманная мышь, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующая новость появилась на портале UPI.

В Сан-Диего обнаружена самая старая карманная мышь
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В 2023 году мышке по кличке Пэт исполнится 10 лет. Как долгожитель, грызун стал обладателем мирового рекорда среди своих собратьев. Заместитель директора по экологии зоопарка Дебра Шир заявила, что признание Пэт рекордсменкой ценно для всего вида, к которому мышь принадлежит.

San Diego Zoo Wildlife Alliance

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Напомним, ранее самой старой мышью назвали домашнего грызуна из Великобритании. Фитци прожила семь лет и 225 дней. Ее не стало в 1985 году.

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