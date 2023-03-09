Коротко о том, как Дюма не смог застрелиться

Александра Дюма во всем мире знают как создателя знаменитых «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Но мало кому известно, что сама его жизнь напоминала авантюрный роман.

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Во времена Дюма о нем самом разговоров было едва ли меньше, чем о его знаменитых произведениях.

Так, например, настоящим анекдотом стал реальный случай, когда писатель принял участие в одной своеобразной дуэли. О том, что это была за дуэль и почему она закончилась так неожиданно, читайте в материале «Рамблера».

Александр Дюма слыл великим спорщиком и за словом в карман не лез. Однажды один из словесных поединков привел к дуэли. Поскольку они в те времена были запрещены, а противники под суд идти не желали, было решено тянуть жребий. Проигравший, согласно уговору, должен был застрелиться сам.

Дюма вытянул роковой билетик.

Писатель вышел в соседнюю комнату, откуда через несколько минут раздался выстрел. А затем в дверь вошел невредимый Александр Дюма.