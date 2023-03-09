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2 часа назад

Почему у осьминогов голубая кровь

Мира Маркина

"Голубой кровью" в обществе принято называть людей аристократического происхождения. Данное выражение появилось несколько веков назад неслучайно: аристократы не работали в поле, подобно крестьянам, и не загорали на солнце, из-за чего у них была бледная кожа, сквозь которую можно было увидеть голубые вены. При этом кровь, как и других людей, у них была красного цвета.

Почему у осьминогов голубая кровь
Фото: UnsplashUnsplash

Однако в природе существуют создания с голубой кровью –осьминоги и кальмары. Подробнее о том, почему у этих существ кровь именно такого цвета – в материале "Рамблера".

Красный оттенок человеческой крови придает гемоглобин – белок, содержащий железо. Данный белок способен переносить кислород по организму и насыщать ими ткани. По данным ученых, гемоглобин появился более 400 миллионов лет назад у общего предка людей и акул.

При этом головоногие, к которым относятся осьминоги, кальмары и другие моллюски пошли по другой ветке развития и сохранили более старый белок, имя которого гемоцианин.

Гемоцианин в организме осьминогов переносит кислород от жабр и кожи по всему телу. Он гораздо лучше работает в холодной воде океанов, но при этом из-за него кровь становится более вязкой – вследствие этого у головоногих крайне высокое артериальное давление, которое может превышать 75 мм рт. ст.

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Если гемоглобин содержит железо, то гемоцианин – медь, за счет которой кровь осьминогов и приобретает голубой оттенок.

При этом данное отличие не оказывает негативное влияние на кровеносную систему осьминогов. Напротив, у этих существ есть целых три сердца: одно основное и два поменьше, которые перекачивают кровь при дыхании. Что любопытно, основное сердце у моллюска отключается, когда он плавает и активируется, когда ползает.

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