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1 час назад

«Рев»: необычный звук из глубин Тихого океана, который поставил ученых в тупик

Мира Маркина

Несколько раз в 1997 году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) был зафиксирован необычный звук (Bloop или Рев) из глубин Тихого океана. Он резко набирал громкость и был достаточно ощутим, чтобы сенсоры, расположенные в 5000 километрах от эпицентра звука, уловили его. Что это было, читайте в материале «Рамблера».

«Рев»: звук из глубин Тихого океана, который поставил ученых в тупик
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно одной из рабочих версий, вполне возможно, что низкочастотное «бульканье» издавало живое существо или даже большое скопление живых существ — например, гигантских кальмаров. Судя по расстоянию, которое покрыл звук, его источником также может быть создание, гораздо превосходящее по размеру синего кита. Правда, науке пока не известно такое животное.

В 2012 году NOAA пришли к заключению, что источником звука является сотрясение ледяных полей или айсберги, скребущие по дну океана. Движение трещин и трение ледяных слоев друг о друга создают «ледотрясения», которые заставляют эти плавучие горы вибрировать и колеблют толщу воды.

Правда, фанаты всего мистического по-прежнему уверены, что в глубинах океана живут неизученные животные. Сетевые конспирологи выдвигают много теорий на тему, кто же на самом деле мог издавать те таинственные звуки, однако их домыслам никаких реальных подтверждений не существует.

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Отметим, что помимо известного всему миру Рева, Управление NOAA записало еще несколько загадочных звуков, чье происхождение ученые тоже затрудняются объяснить. Так, например, в июле 1997 года гидрофоны NOAA зафиксировали звук, который получил название «Свисток» (Whistle). Его источник находился в Тихом океане — Свисток прозвучал всего один раз и больше никогда и нигде не повторялся. Другим загадочным звукам, зафиксированным в разное время, NOAA дало имена «Джулия», «Поезд», «Замедление» и «Зачес».

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