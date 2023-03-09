«Рев»: звук из глубин Тихого океана, который поставил ученых в тупик

Несколько раз в 1997 году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) был зафиксирован необычный звук (Bloop или Рев) из глубин Тихого океана. Он резко набирал громкость и был достаточно ощутим, чтобы сенсоры, расположенные в 5000 километрах от эпицентра звука, уловили его. Что это было, читайте в материале «Рамблера».
Согласно одной из рабочих версий, вполне возможно, что низкочастотное «бульканье» издавало живое существо или даже большое скопление живых существ — например, гигантских кальмаров. Судя по расстоянию, которое покрыл звук, его источником также может быть создание, гораздо превосходящее по размеру синего кита. Правда, науке пока не известно такое животное.
В 2012 году NOAA пришли к заключению, что источником звука является сотрясение ледяных полей или айсберги, скребущие по дну океана. Движение трещин и трение ледяных слоев друг о друга создают «ледотрясения», которые заставляют эти плавучие горы вибрировать и колеблют толщу воды.
Правда, фанаты всего мистического по-прежнему уверены, что в глубинах океана живут неизученные животные. Сетевые конспирологи выдвигают много теорий на тему, кто же на самом деле мог издавать те таинственные звуки, однако их домыслам никаких реальных подтверждений не существует.
Отметим, что помимо известного всему миру Рева, Управление NOAA записало еще несколько загадочных звуков, чье происхождение ученые тоже затрудняются объяснить. Так, например, в июле 1997 года гидрофоны NOAA зафиксировали звук, который получил название «Свисток» (Whistle). Его источник находился в Тихом океане — Свисток прозвучал всего один раз и больше никогда и нигде не повторялся. Другим загадочным звукам, зафиксированным в разное время, NOAA дало имена «Джулия», «Поезд», «Замедление» и «Зачес».