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1 час назад

Прокоп Презимний: что нельзя делать 12 марта

Мира Маркина

Православная церковь 12 марта чтит память святого Прокопия Декаполита. Поэтому в народе день прозвали днем Прокопа Презимнего. В эту дату обычно начиналась настоящая весна и таял снег.

Прокоп Презимний: что нельзя делать 12 марта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что в день Прокопа Презимнего нельзя выбрасывать еду на улицу. Это может привести к большим финансовым проблемам в семье. Лучше использовать несъеденную пищу в качестве удобрения.

Плохая примета 12 марта — ругаться и громко разговаривать. Поверья гласят, что громкие и бранные слова могут привлечь нечистые силы и навлечь на человека беду.

Как считали наши предки, не стоит сегодня звать в дом гостей. Считалось, что чужая энергетика может навредить семейному благополучию. Особенно, если вы пустили к себе темноволосую женщину с темными глазами.

Еще одна примета связана с дорогой. 12 марта нельзя махать уезжающему в след рукой, иначе он может никогда не вернуться. Кроме того, путнику не стоит ехать по дороге, которую перешла собака, — его будут преследовать неудачи.

Откуда взялось выражение «не мытьем, так катаньем»

В день Прокопа Презимнего было принято кормить птиц, чтобы они не улетели обратно в теплые края и не забрали с собой весну, а также убирать дом и избавляться от ненужного.

Истории,ПРЕДОК,
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