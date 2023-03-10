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1 час назад

Россиянки продают подарки на 8 Марта онлайн

Мира Маркина

Жительницы России начали продавать подарки, которые получили на Международный женский день, но которые им не понравились. Об этом сообщает телеграм-канал "Новости Москвы".

Россиянки продают подарки на 8 Марта онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объявления о продаже подарков стали появляться на сайте "Авито". Москвичка решила продать за 16,3 тысячи рублей люксовую сумочку Tory Burch из натуральной кожи теленка. По словам обладательницы товара, она может документально подтвердить, что сумка подлинная. Она утверждает, что продает подарок на 8 Марта, который ей не подошел:

"Не носила. Состояние отличное! Только бирки сняла".

Другая женщина разместила объявление о том, что продает духи Chloe nomade. За 75 миллилитров, согласно информации на сайте, нужно заплатить 6 тысяч рублей.

Треть москвичей считают, что дарить цветы на 8 Марта

Мужчины после женского праздника тоже продают дорогие вещи, которые они купили в качестве подарка своим возлюбленным. В частности, один из пользователей "Авито" выставил на продажу айфон за 54,9 тысячи рублей., потому что девушка захотела более дорогой гаджет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему мы отмечаем 8 Марта.

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