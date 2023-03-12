«Врата Рая»: во что верили адепты одной из самых страшных сект в мире

Во все времена существовали люди, которые считали себя особенными и стремились основать свое учение «для избранных». Правда, иногда их затеи оборачивались настоящими трагедиями, которые шокировали весь мир. Во что верили адепты «Врат рая», и чем для них закончилось членство в одной из самых страшных сект, читайте в материале «Рамблера».

История этой страшной секты началась в 1972 году, когда Маршалл Херфф Эпплуайт, бывший университетский преподаватель музыки, познакомился с Бонни Неттлз. Их первая встреча произошла в клинике, где мужчина, примерный супруг и отец двоих детей, по одной из версий, пытался излечиться от гомосексуальности и проблем с психическим здоровьем. Неттлз работала там медсестрой. Вскоре после знакомства Маршалл и Бонни оставили свои семьи, полностью разорвав отношения с близкими, и вдвоем уехали в путешествие по Америке. Пару связывали общие интересы: оба увлекались мистицизмом, верили в реинкарнацию и библейские пророчества, а также считали себя божьими посланниками на Земле. О своем предназначении они и пытались поведать окружающим.

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В скором времени вера Эпплуайта и Неттлз в собственную избранность оформилась в некое подобие религиозного учения. Основой его служили «контакты с высшими силами и существами (инопланетянами)» и «астральные выходы». «Двое», как теперь называли себя Маршалл и Бонни, объявили себя теми самыми «двумя свидетелями», о которых ведется речь в Апокалипсисе: «И дал двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище» [Откровение св. Иоанна, 11:3].

Главной жизненной целью адептов стало вознесение во «Врата Рая» («Небесные врата»). Процесс подготовки к переходу из одного мира в другой выглядел так: члены секты кочевали по Соединенным Штатам, вербуя новых адептов; под запретом были секс, алкоголь, курение и наркотики. Новобранцы получали новые имена и должны были полностью отречься от своей прошлой жизни, в том числе от семьи. Многие из мужчин были добровольно подвергнуты кастрации.

В 1985 году якобы бессмертная Бонни Неттлз скончалась от рака. Эпплуайт заявил своим последователям, что женщина перешла на следующий уровень для совершения путешествия, поскольку обладала слишком большой энергией, чтобы оставаться на Земле. Большинство адептов секты этот ответ вполне устроил. Во «Врата рая» продолжали входить новообращенные.

В марте 1997 года весь мир облетела страшная новость: на вилле «Ранчо Санта-Фе», расположенной в Калифорнии, 39 человек в возрасте от 20 до 72 лет совершили массовое самоубийство. Эпплуайт решил, что пролетающая мимо Земли комета Хейла-Боппа — это знак, что пора «вознестись». Идейный лидер и самые приближенные к нему члены секты одновременно приняли адский коктейль из водки и фенобарбитала. Все они были одеты в черную одежду и накрыли лица фиолетовыми платками. На каждом теле нашли повязку с надписью: «Команда ушедших во Врата Рая», а в сумках рядом — документы, удостоверяющие личность, и несколько долларов якобы для того, чтобы адепты смогли оплатить «пошлину» за переход в мир иной.