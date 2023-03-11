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2 часа назад

Кто такие алюксы и в чем упрекнули президента Мексики

Катя Кобышева

Предки майя на территории современной Мексики селились более 5000 лет назад, а их верования сохранились до сих пор. Например, в существ, называемых алюксами.

Кто такие алюксы и в чем упрекнули президента Мексики
Фото: СоцсетиСоцсети

"Рамблер" рассказывает, кто такие алюксы, или алуши, и когда был замечен последний.

Майя верили в существование маленьких существ, похожих на европейских гномов или славянских домовых, и называли их алюксами. Второй вариант названия - алуши. По легенде, именно эти существа помогли построить древние города майя. Считается, что они выходили ночью и строили города и пирамиды при лунном свете, а когда выходило солнце, те алуши, которые не успели спрятаться, превращались в каменные изваяния.

Когда начинался сезон работ в поле, рядом с пашней строили домик для алюкса и всячески старались его задобрить, оставляли еду, напитки и даже сигареты. Через семь лет домик следовало заперить, чтобы алюкс не убежал и не начал проказничать.

В 1990 году при строительстве моста в Канкуне пришлось возвести небольшую ритуальную пирамиду рядом, чтобы алюксы помогли в

том нелегком деле. До этого момента постоянно происходили проволочки и неурядицы, из-за которых процесс затягивался. Пирамида стоит до сих пор.

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А не так давно изображением предполагаемого алюкса поделился президент Мексики - Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Делюсь с вами двумя фотографиями, сделанными во время наблюдения за работами на железнодорожной линии Майя: одна, сделанная инженером три дня назад, по-видимому, алюкс; другая, сделанная Диего Прието, - великолепная скульптура доиспанского периода в Эк-Баламе. Все мистично".

Но бдительные граждане быстро ответили президенту, что фотография с мистическим существом по интернету гуляет уже пару лет, а изображен на ней скорее всего енот или даже обезьяна, решившая надеть на голову пакет.

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