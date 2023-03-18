День Конона: что нельзя делать 18 марта

18 марта православные верующие чтят память мученика Конона Исаврийского. В народе этот день именуют Кононом-градарем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 18 марта

Почти все запреты в Кононов день связаны с работой по дереву. Принято считать, что тот, кто ослушается запрета и будет работать с деревом 18 марта, вскоре будет готовить гроб для родственника. Чтобы этого не произошло 18 марта мастера брали выходной и откладывали работу.

При этом сегодня также нельзя бездельничать, иначе придут беды.

Сегодня запрещено брать в руки грабли и вилы. В противном случае, летом хлеб будет побит градом.

18 марта нельзя ходить за покупками – у них будет короткий срок службы.

В Кононов день нельзя звать на ужин гостей. Вечернюю трапезу следует разделить только с семьей. При этом на столе должно быть красное вино: мужу и жене необходимо выпить по бокалу. Считается, что так супруги укрепят чувства.

Приметы

Если в день Конона тепло и сухо, летом можно не бояться града.

Прилетели трясогузки – весна порадует теплом. Если грачи уже садятся на гнезда, через три недели можно выходить и работать в в полях.