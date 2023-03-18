Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
4 часа назад

День Конона: что нельзя делать 18 марта

Мира Маркина

18 марта православные верующие чтят память мученика Конона Исаврийского. В народе этот день именуют Кононом-градарем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

День Конона: что нельзя делать 18 марта
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 18 марта

Почти все запреты в Кононов день связаны с работой по дереву. Принято считать, что тот, кто ослушается запрета и будет работать с деревом 18 марта, вскоре будет готовить гроб для родственника. Чтобы этого не произошло 18 марта мастера брали выходной и откладывали работу.

При этом сегодня также нельзя бездельничать, иначе придут беды.

Сегодня запрещено брать в руки грабли и вилы. В противном случае, летом хлеб будет побит градом.

18 марта нельзя ходить за покупками – у них будет короткий срок службы.

В Кононов день нельзя звать на ужин гостей. Вечернюю трапезу следует разделить только с семьей. При этом на столе должно быть красное вино: мужу и жене необходимо выпить по бокалу. Считается, что так супруги укрепят чувства.

День сурка 2023: дата, история, приметы и традиции праздника

Приметы

Если в день Конона тепло и сухо, летом можно не бояться града.

Прилетели трясогузки – весна порадует теплом. Если грачи уже садятся на гнезда, через три недели можно выходить и работать в в полях.

В Конона-огородника крестьяне начинали возделывать почву. При любой погоде они вскапывали какой-либо участок и удобряли его. Считалось, что тогда урожаю не страшны вредители.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий