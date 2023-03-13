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1 час назад

Пугающие подробности о шутах в Средневековье

Мария Каткова

Во многих фильмах о Средневековье шуты предстают как веселые придворные рабочие, развлекающие правителей и их приближенных. На самом деле работа шута была не такой простой и даже опасной.

Пугающие подробности о шутах в Средневековье
Фото: John Watson NicolJohn Watson Nicol

О том, какими на самом деле были средневековые шуты — в материале “Рамблера”.

Бывшие бояре

В царской России шутов называли придворными дураками. Как правило, это были бывшие бояре и дворяне, которые обеднели или были обделены царем. Из роскошной и безбедной жизни они становились прислужниками. Несмотря на то, что они жили во дворце, по-прежнему были рабами и должны были служить правителю.

Над шутами насмехались представители высших сословий. Несмотря на то, что они должны были веселить публику, бояре и приближенные царя высмеивали их самих. Для многих людей эта работа была унизительной.

Люди с отклонениями

В Европе шутами часто становились люди с психическими отклонениями. Цари жалели юродивых и брали их служить при дворе. Чем сильнее было видно сумасшествие шута, тем престижнее он считался. Над ними насмехались, несмотря на особенности их психики.

Жизнь за шутку

Шутам при дворе действительно многое позволялось. Они могли высмеять царя или короля, но это могло стоить им жизни. За неудачное слово шута могли казнить или даже убить. Доподлинно известно, что Иван Грозный своими руками убил своего шута Осипа Гвоздя, происходившего из рода князей. Все произошло из-за неудачной шутки — царь разозлился и вылил на мужчину тарелку горячих щей.

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Боевой дух

В Средневековой Европе шуты служили не только при короле, их также отправляли на поле боя для поднятия боевого духа. Они выступали накануне сражения перед рыцарями, шутили про соперников и делали так, чтобы воины разозлились. Нередко шуты оскорбляли самих воинов и погибали на поле боя еще до сражения от рук свирепых бойцов.

Истории,Иван Грозный,
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