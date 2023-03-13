Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
2 часа назад

Почему в некоторых странах неделя начинается в воскресенье

Мира Маркина

Семидневная неделя — это единица измерения времени, используемая во всем мире. Однако день ее начала различается в разных культурах и странах: у некоторых неделя начинается в воскресенье, а у других в понедельник. С чем это связано, рассказываем в материале «Рамблера».

Почему в некоторых странах неделя начинается в воскресенье
Фото: unsplash.comunsplash.com

В США, Канаде, Израиле, Великобритании, Австралии и многих других странах мира первым днем недели является воскресенье — это шокирующее для нас отличие от привычного календаря связано с религией. Неделя с воскресенья начинается в христианских странах, потому что по библейским текстам это главный день недели. Наша же страна имеет статус светского государства, и хотя множество жителей России православные, неделю мы начинаем с рабочего дня.

Еще одна причина, по которой некоторые страны начинают свою неделю в понедельник, связана со стандартом ISO. Он используется для организации международной торговли, коммерции и коммуникаций, поэтому для продуктивной работы важно иметь универсальный стандарт для начала недели.

Что интересно, впервые было решено начинать неделю с понедельника именно в СССР: в 1940 году вышел официальный закон об установлении этого правила. В течение нескольких десятилетий на подобный формат перешло несколько стран Западной Европы.

5 поводов, по которым люди чаще всего лгут в интернете

К слову, некоторые страны Африки и Востока живут по календарю, первый день недели в котором — суббота. Рабочие будни, согласно ему, заканчиваются в среду, а четверг и пятница являются выходными. Отметим, что еще в 1978 году ООН порекомендовал всем странам перейти на отсчет новой недели с понедельника, но не все последовали совету организации.

Истории,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий