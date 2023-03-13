Почему в некоторых странах неделя начинается в воскресенье

Семидневная неделя — это единица измерения времени, используемая во всем мире. Однако день ее начала различается в разных культурах и странах: у некоторых неделя начинается в воскресенье, а у других в понедельник. С чем это связано, рассказываем в материале «Рамблера».

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В США, Канаде, Израиле, Великобритании, Австралии и многих других странах мира первым днем недели является воскресенье — это шокирующее для нас отличие от привычного календаря связано с религией. Неделя с воскресенья начинается в христианских странах, потому что по библейским текстам это главный день недели. Наша же страна имеет статус светского государства, и хотя множество жителей России православные, неделю мы начинаем с рабочего дня.

Еще одна причина, по которой некоторые страны начинают свою неделю в понедельник, связана со стандартом ISO. Он используется для организации международной торговли, коммерции и коммуникаций, поэтому для продуктивной работы важно иметь универсальный стандарт для начала недели.

Что интересно, впервые было решено начинать неделю с понедельника именно в СССР: в 1940 году вышел официальный закон об установлении этого правила. В течение нескольких десятилетий на подобный формат перешло несколько стран Западной Европы.