Дикарь и леди: трагический конец настоящих “Красавицы и чудовища”

Известный мультфильм “Красавица и чудовище” основан на одноименной сказке французской писательницы Жанны-Мари Лепренс де Бомон. В оригинальном сюжете все заканчивается хэппи-эндом, но исследователи литературы уверены: сказка основана на сюжете из реальной жизни, который не был таким счастливым в конце.

Фото: Кадр из фильма "Красавица и чудовище" Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

В материале “Рамблера” — о том, как сложилась реальная история красавицы-леди и придворного юродивого.

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Мужчина, покрытый шерстью

Прототипом главного героя сказки стал настоящий человек по имени Педро Гонсалес. Он родился в 1537 году на острове Тенерифе. Когда мальчик появился на свет, его мать была в ужасе. Дело в том, что все его тело было покрыто шерстью. Сначала врачи подумали, что женщина родила животное, но потом увидели в нем человека.

Тогда окружающие люди искали злой умысел и обвиняли женщину в неверности своему мужу. Спустя столетия врачи назвали это заболевание “гипертрихозом”, которое также известно как синдром оборотня.

Родители отдали своего сына в цирк, где он сидел в клетке, а публике представляли мальчика как необычного зверька. На протяжении нескольких лет его демонстрировали публике, после чего подарили королю Генриху II. Сначала тот был рад такому необычному подарку, но потом мальчик начал разговаривать.

Служба при дворе

Благодаря Генриху II Педро Гонсалес смог обучиться письму и литературе. Мальчик учился при дворе, освоил французский и некоторые точные науки. Король продолжал позиционировать его как причудливого зверька, поэтому за учебу он подрабатывал шутом у Генриха II. Его гости были впечатлены тем, как такое животное может рассказывать стихи.

Гонсалес продолжал служить при дворе и обучаться, его даже взяли преподавать право в Сорбоннский университет. Студенты с удовольствием ходили на лекции необычного преподавателя, но но оставался заложником дворца.

Сватовство королевы

Когда Генрих II скончался, его престол заняла Екатерина Медичи, все служащие при дворе перешли к ней, в том числе и Педро Гонсалес. Королева была известна своей жестокостью и непреклонностью, поэтому она решила узнать, какие дети могли бы родиться у этого необычного мужчины. В итоге она сама решила заняться сватовством. В качестве невесты была выбрана девушка по имени Катарина Раффелин, которая тоже служила при дворце.

Катарина впервые увидела своего супруга только в момент свадьбы, отказаться от сватовства королевы она не могла, поэтому ей пришлось принять своего супруга. Она была настолько разочарована, что первое время не общалась с ним и жила в качестве соседки.

Со временем она прониклась внутренним миром Педро Гонсалеса и подружилась с ним. Казалось бы, на этом должен был случиться счастливый конец пары, но королева требовала детей в качестве эксперимента.

Первые дети разочаровали Екатерину Медичи — они были похожи на свою мать. Потом болезнь Педро передалась другим детям. Тогда семью начали возить на “гастроли” по европе — королева показывала, какие забавные “зверьки” живут при ее дворе. Довольно быстро детей Педро и Катарины раздали дворянам и королям других государств, и родители их больше никогда не видели.