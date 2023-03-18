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1 час назад

Зачем животным кисточки на ушах

Мира Маркина

Кисточки на ушах – отличительная особенность некоторых животных, в числе которых рыси, каракалы, а также некоторые домашние породы кошек. Существует несколько версий, для чего этим животным необходимы кисточки на ушах. Подробнее о них –в материале "Рамблера".

Зачем животным кисточки на ушах
Фото: UnsplashUnsplash

Самая распространенная версия гласит, что кисточки на ушах нужны рысям и их родственникам для красоты. В ходе эволюции особи, у которых было подобное украшение, привлекали больше внимания противоположного пола, за счет чего признак со временем закрепился в генах рысей. При этом те, у кого кисточек не было, не смогли оставить потомство.

Существует также мнение, что рыси способны коммуницировать друг с другом при помощи ушей. Якобы кисточки помогают улавливать звуковые колебания и чувствовать направление ветра. Ученым еще не удалось подтвердить эту теорию, однако они отмечают, что она имеет место.

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Другая теория гласит, что кисточки помогают животным отпугивать мух. Ведь если насекомое проникнет в слуховой канал, избавиться от него будет не так-то просто.

Некоторые считают, что кисточки и шерсть на них помогает рысям и их собратьям маскироваться в высокой траве. Шерсть на ушах торчит вертикально, подобно травинкам, за счет чего размывается контур кошачьей головы. При этом против человека такой прием не сработает, но рыси часто охотятся на мелких животных, которые не различают цвета и плохо видят.

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