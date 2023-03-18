Зачем животным кисточки на ушах

Кисточки на ушах – отличительная особенность некоторых животных, в числе которых рыси, каракалы, а также некоторые домашние породы кошек. Существует несколько версий, для чего этим животным необходимы кисточки на ушах. Подробнее о них –в материале "Рамблера".

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Самая распространенная версия гласит, что кисточки на ушах нужны рысям и их родственникам для красоты. В ходе эволюции особи, у которых было подобное украшение, привлекали больше внимания противоположного пола, за счет чего признак со временем закрепился в генах рысей. При этом те, у кого кисточек не было, не смогли оставить потомство.

Существует также мнение, что рыси способны коммуницировать друг с другом при помощи ушей. Якобы кисточки помогают улавливать звуковые колебания и чувствовать направление ветра. Ученым еще не удалось подтвердить эту теорию, однако они отмечают, что она имеет место.

Другая теория гласит, что кисточки помогают животным отпугивать мух. Ведь если насекомое проникнет в слуховой канал, избавиться от него будет не так-то просто.