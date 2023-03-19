5 фактов дня: блоха-попрыгунья и страна без комаров

Мир удивителен в своем многообразии, а потому каждый день у нас есть возможность обогащать себя знаниями. "Рамблер" выбрал несколько фактов, которые будут интересны как школьнику, так и профессору.

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Самая желанная книга

Чаще всего в библиотеках Великобритании недобросовестные граждане воруют Книгу рекордов Гиннесса.

Дорогая монета

Поначалу монета номиналом в 50 центов в Австралии содержала серебра на сумму два доллара.

Блоха-попрыгунья

Блохи могут передвигаться только посредством прыжков. Мышцы лапок этих насекомых устроены, как катапульта. Они накапливают энергию, после чего "выстреливают" блоху в прыжок.

Страна без комаров

На Земле существует только одна страна, в которой нет комаров –Исландия. Низкие температуры этого государства не позволяют комарам выжить.

Ловкий ход