5 фактов дня: блоха-попрыгунья и страна без комаров

Мир удивителен в своем многообразии, а потому каждый день у нас есть возможность обогащать себя знаниями. "Рамблер" выбрал несколько фактов, которые будут интересны как школьнику, так и профессору.
Чаще всего в библиотеках Великобритании недобросовестные граждане воруют Книгу рекордов Гиннесса.
Поначалу монета номиналом в 50 центов в Австралии содержала серебра на сумму два доллара.
Блохи могут передвигаться только посредством прыжков. Мышцы лапок этих насекомых устроены, как катапульта. Они накапливают энергию, после чего "выстреливают" блоху в прыжок.
На Земле существует только одна страна, в которой нет комаров –Исландия. Низкие температуры этого государства не позволяют комарам выжить.
В 1950-е годы менеджер певца Элвиса Пресли придумал продавать значки "Я ненавижу Элвиса" и "Элвис – придурок" тем, кто был настроен негативно по отношению к артисту.