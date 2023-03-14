Великая депрессия: как США потерпели худший экономический крах в истории

На календаре 2023 год, а в США снова заговорили о Великой депрессии. Так, экс-президент Дональд Трамп предсказал штатам повторение истории:

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"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год - прим. ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться", - написал он в своих соцсетях.

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Действительно, во всей Америке после закрытия двух крупных американских банков возникла паника — в СМИ заговорили об угрозе системного кризиса и экономическом крахе страны, как уже было в истории. "Рамблер" расскажет о Великой депрессии, которая настигла Штаты в 30-х годах.

Великая депрессия была худшим экономическим спадом в истории промышленно развитых стран, длившимся с 1929 по 1939 год. Она началась после краха фондового рынка в октябре 1929 года, который вызвал панику на Уолл-стрит и уничтожил миллионы инвесторов. В течение следующих нескольких лет потребительские расходы и инвестиции сократились, что привело к резкому сокращению промышленного производства и занятости, поскольку обанкротившиеся компании увольняли рабочих. К 1933 году, когда Великая депрессия достигла своего апогея, около 15 миллионов американцев остались без работы, а почти половина банков страны обанкротилась.

Что вызвало Великую депрессию

На протяжении 1920-х годов экономика США быстро росла, а общее богатство страны более чем удвоилось в период с 1920 по 1929 год, период, получивший название «Ревущие двадцатые».

Фондовый рынок, сосредоточенный на Нью-Йоркской фондовой бирже на Уолл-стрит в Нью-Йорке , был ареной безрассудных спекуляций, где все, от магнатов-миллионеров до поваров и уборщиков, вкладывали свои сбережения в акции. В результате фондовый рынок быстро расширился, достигнув своего пика в августе 1929 года.

К тому времени производство уже сократилось, а безработица выросла, в результате чего цены на акции намного превышали их фактическую стоимость. Кроме того, заработная плата в то время была низкой, потребительская задолженность росла, сельскохозяйственный сектор экономики испытывал трудности из-за засухи и падения цен на продукты питания, а у банков был избыток крупных кредитов, которые невозможно было погасить.

Летом 1929 года американская экономика вступила в легкую рецессию, поскольку потребительские расходы замедлились, а непроданные товары начали накапливаться, что, в свою очередь, замедлило фабричное производство. Тем не менее, цены на акции продолжали расти и к осени того же года достигли стратосферного уровня, который нельзя было оправдать ожидаемыми будущими доходами.

Крах фондового рынка 1929 года

24 октября 1929 года, когда нервничающие инвесторы начали массово продавать акции по завышенным ценам, наконец произошел крах фондового рынка , которого некоторые опасались. В тот день, известный как «черный четверг», было продано рекордное количество акций — 12,9 млн.

Пять дней спустя, 29 октября или в «черный вторник», было продано около 16 миллионов акций после очередной волны паники, охватившей Уолл-стрит. Миллионы акций оказались бесполезными, а те инвесторы, которые купили акции «на марже» (на заемные деньги), были полностью уничтожены.

Когда после краха фондового рынка доверие потребителей исчезло, спад расходов и инвестиций заставил фабрики и другие предприятия замедлить производство и начать увольнять своих рабочих. У тех, кому посчастливилось остаться на работе, заработная плата упала, а покупательная способность уменьшилась.

Многие американцы, вынужденные покупать в кредит, влезли в долги, а количество обращений взысканий и изъятий неуклонно росло. Глобальная приверженность золотому стандарту , который объединил страны всего мира в обмене фиксированной валюты, помогла распространить экономические беды из Соединенных Штатов по всему миру, особенно в Европе.

Набеги на банки и администрация Гувера

Несмотря на заверения президента Герберта Гувера и других лидеров в том, что кризис закончится, в следующие три года ситуация продолжала ухудшаться. К 1930 году 4 миллиона американцев, ищущих работу, не смогли ее найти; это число возросло до 6 миллионов в 1931 году.

Между тем промышленное производство в стране сократилось вдвое. Очереди за хлебом, бесплатные столовые и растущее число бездомных становились все более и более обычным явлением в больших и малых городах Америки. Фермеры не могли позволить себе собрать урожай и были вынуждены оставить его гнить на полях, в то время как люди в других местах голодали. В 1930 году сильные засухи на Южных равнинах принесли сильные ветры и пыль из Техаса в Небраску, убив людей, домашний скот и посевы. « Пыльная чаша » вызвала массовую миграцию людей с сельхозугодий в города в поисках работы.

Осенью 1930 года началась первая из четырех волн банковской паники, поскольку большое количество инвесторов потеряли уверенность в платежеспособности своих банков и потребовали депозиты наличными, что вынудило банки ликвидировать кредиты, чтобы пополнить свои недостаточные наличные резервы. .

Весной и осенью 1931 года, а также осенью 1932 года Соединенные Штаты снова охватили массовые изъятия банков, и к началу 1933 года тысячи банков закрылись.

Перед лицом этой ужасной ситуации администрация Гувера попыталась поддержать обанкротившиеся банки и другие учреждения с помощью государственных займов; Идея заключалась в том, что банки, в свою очередь, будут кредитовать предприятия, которые смогут снова нанять своих сотрудников.

Рузвельт у власти

Гувер, республиканец, ранее занимавший пост министра торговли США, считал, что правительство не должно напрямую вмешиваться в экономику и что оно не несет ответственности за создание рабочих мест или предоставление экономической помощи своим гражданам.

Однако в 1932 году, когда страна погрязла в пучине Великой депрессии и около 15 миллионов человек остались без работы, демократ Франклин Д. Рузвельт одержал сокрушительную победу на президентских выборах.

Ко дню инаугурации (4 марта 1933 г.) каждый штат США приказал закрыть все оставшиеся банки в конце четвертой волны банковской паники, а у Министерства финансов США не было достаточно наличных денег, чтобы заплатить всем государственным служащим. Тем не менее Рузвельт (как его называли) излучал спокойную энергию и оптимизм, лихо заявляя, что «единственное, чего нам следует бояться, — это самого страха».

Рузвельт предпринял немедленные действия для решения экономических проблем страны, сначала объявив четырехдневные «банковские каникулы», во время которых все банки будут закрыты, чтобы Конгресс мог принять закон о реформе и вновь открыть те банки, которые были признаны надежными. Он также начал обращаться к публике напрямую по радио в серии выступлений, и эти так называемые « беседы у камина » во многом способствовали восстановлению общественного доверия.

В течение первых 100 дней пребывания Рузвельта у власти его администрация приняла закон, направленный на стабилизацию промышленного и сельскохозяйственного производства, создание рабочих мест и стимулирование восстановления.

Кроме того, Рузвельт стремился реформировать финансовую систему, создав Федеральную корпорацию страхования депозитов ( FDIC ) для защиты счетов вкладчиков и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) для регулирования фондового рынка и предотвращения злоупотреблений, подобных тем, которые привели к 1929 г. крушение.

Новый курс

Среди программ и учреждений Нового курса, которые помогли восстановиться после Великой депрессии, были Управление долины Теннесси (TVA) , которое построило плотины и гидроэлектростанции для борьбы с наводнениями и обеспечения электроэнергией обедневшего региона долины Теннесси , и Works Progress . Администрация (WPA) , программа постоянных рабочих мест, в которой было занято 8,5 миллионов человек с 1935 по 1943 год.

Когда началась Великая депрессия, Соединенные Штаты были единственной промышленно развитой страной в мире, не имеющей какой-либо формы страхования по безработице или социального обеспечения. В 1935 году Конгресс принял Закон о социальном обеспечении , который впервые предоставил американцам пособия по безработице, инвалидности и пенсии по старости.

После первых признаков восстановления, начавшихся весной 1933 года, экономика продолжала улучшаться в течение следующих трех лет, в течение которых реальный ВВП (с поправкой на инфляцию) рос в среднем на 9 процентов в год.

В 1937 году разразилась резкая рецессия, отчасти вызванная решением Федеральной резервной системы увеличить свои требования к деньгам в резервах. Хотя в 1938 году экономика снова начала улучшаться, этот второй серьезный спад свел на нет многие успехи в производстве и занятости и продлил последствия Великой депрессии до конца десятилетия.