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1 час назад

"Скрытые матери": в чем тайна жутких детских фото XIX века

Диана Товсепова

В наши дни мамы фотографируют своих детей в любое время — тысячи милых снимков хранятся в смартфонах и публикуются в соцсетях. Но так было не всегда. В викторианскую эпоху существовал особый жанр фотографии, который назывался "скрытая мать". Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

"Скрытые матери": в чем тайна жутких детских фото XIX века
Фото: Museum of Fine Arts Boston; Lee Marks and John C. DePrez, Jr.Museum of Fine Arts Boston; Lee Marks and John C. DePrez, Jr.

В фотостудиях 19-го века очень часто использовался жанр фотографии "скрытая мать". Так, снимки тех времен иногда пугают современных людей — на них мы видим младенцев в объятиях загадочных фигур, скрытых черной тканью.

Flickr

На самом деле, эти загадочные фигуры — матери. На полученных изображениях дети сверхъестественно парят в тканях, скрывающих человеческую форму, появляются фантомные конечности, не привязанные к телу, а матери прячут свое лицо под причудливо расположенными занавесками или даже прямо за своим ребенком.

Flickr

Такая композиционная стратегия была обычным явлением в викторианскую эпоху и применялась не для забавы или создания жутких спецэффектов.

Оказывается, веками ранее фотографии делались с 30-секундной экспозицией. Из-за длительного времени выдержки, мамам приходилось находить способ, чтобы их малыши сидели перед камерой неподвижно достаточно долго. Поэтому матери, желающие сделать красивое фото своим малышам, должны были как-то исчезнуть на заднем плане - для этого они прятались за ткань или придумывали другие способы.

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При этом, если матери сами не могли держать своих детей, портретные студии пользовались услугами специально нанятых женщин, которые помогали малышам оставаться неподвижными.

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