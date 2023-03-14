"Скрытые матери": в чем тайна жутких детских фото XIX века

В наши дни мамы фотографируют своих детей в любое время — тысячи милых снимков хранятся в смартфонах и публикуются в соцсетях. Но так было не всегда. В викторианскую эпоху существовал особый жанр фотографии, который назывался "скрытая мать". Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
В фотостудиях 19-го века очень часто использовался жанр фотографии "скрытая мать". Так, снимки тех времен иногда пугают современных людей — на них мы видим младенцев в объятиях загадочных фигур, скрытых черной тканью.
На самом деле, эти загадочные фигуры — матери. На полученных изображениях дети сверхъестественно парят в тканях, скрывающих человеческую форму, появляются фантомные конечности, не привязанные к телу, а матери прячут свое лицо под причудливо расположенными занавесками или даже прямо за своим ребенком.
Такая композиционная стратегия была обычным явлением в викторианскую эпоху и применялась не для забавы или создания жутких спецэффектов.
Оказывается, веками ранее фотографии делались с 30-секундной экспозицией. Из-за длительного времени выдержки, мамам приходилось находить способ, чтобы их малыши сидели перед камерой неподвижно достаточно долго. Поэтому матери, желающие сделать красивое фото своим малышам, должны были как-то исчезнуть на заднем плане - для этого они прятались за ткань или придумывали другие способы.
При этом, если матери сами не могли держать своих детей, портретные студии пользовались услугами специально нанятых женщин, которые помогали малышам оставаться неподвижными.