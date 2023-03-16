Как в нацистской Германии, вопреки закону, был создан вермахт

16 марта 1935 года в нацистской Германии образован Вермахт и введена всеобщая воинская повинность, что явилось открытым серьезным нарушением условий Версальского договора. О том, как произошло событие, изменившее ход мировой истории, читайте в материале "Рамблера".

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После Первой мировой войны Версальский договор отменил воинскую повинность в Германии, сократил численность немецкой армии до ста тысяч добровольцев, резко ограничил надводный флот Германии, объявил вне закона ее подводный флот и запретил создание немецких военно-воздушных сил.

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Адольф Гитлер, пришедший к власти в качестве канцлера Германии в 1933 году, быстро отменил эти ограничения. Он начал развивать немецкую военную авиацию под прикрытием гражданского производства и работал с производителями над расширением военного потенциала Германии. Например, танковая военная программа маскировалась под маской тракторостроения.

2 августа 1934 года должности президента и канцлера были объединены, и Гитлер стал верховным главнокомандующим германскими вооруженными силами. Военный министр Германии Вернер фон Бломберг, ярый сторонник Гитлера, изменил присягу для немецких войск. Вместо того, чтобы пообещать защищать конституцию Германии или отечество, они теперь присягали на безоговорочное подчинение Гитлеру.

16 марта 1935 года Гитлер вновь ввел призыв на военную службу , фактически обнародовав свою ранее тайную программу перевооружения. Немецкая армия будет увеличена до 550 000 человек, а Рейхсвер Веймарской республики будет переименован в Вермахт. Хотя термин Вермахт чаще всего использовался для описания немецких сухопутных войск, на самом деле он применялся ко всем регулярным немецким вооруженным силам. Oberkommando der Wehrmacht (Верховное командование вермахта) было предназначено для осуществления командования и управления тремя родами вермахта — Heer (армия), Luftwaffe (военно-воздушные силы) и Kriegsmarine (военно-морской флот), каждая из которых имела свою собственное высшее командование.

В техническом подчинении верховного командования находился и Ваффен-СС , в состав которого входили «политические солдаты» нацистской партии . В дополнение к службе в качестве личной охраны Гитлера, управлению концентрационными лагерями и совершению некоторых из самых ужасных зверств Холокоста , солдаты Ваффен-СС сражались в качестве боевых частей вместе с регулярной армией. На практике Ваффен-СС в конечном итоге подчинялись начальнику СС Генриху Гиммлеру.

Состав Вермахта

Вербовка в Вермахт осуществлялась путем добровольной вербовки и призыва: в период 1935–1939 годов было призвано 1,3 миллиона человек, а добровольцами - 2,4 миллиона человек.

Общее количество солдат, служивших в вермахте за время его существования с 1935 по 1945 год, как полагают, приблизилось к 18,2 миллионам человек.

Немецкое военное руководство изначально стремилось к созданию однородных вооруженных сил, обладающих традиционными прусскими военными ценностями. Однако при постоянном желании Гитлера увеличить численность вермахта армия была вынуждена принимать граждан более низкого класса и образования, снижая внутреннюю сплоченность и назначая офицеров, которым не хватало реального военного опыта предыдущих конфликтов, особенно Первой мировой войны и гражданской войны в Испании.

Эффективность обучения и вербовки офицеров Вермахтом была определена как главный фактор его первых побед, а также его способность продолжать войну до тех пор, пока она продолжалась, даже когда война повернулась против Германии.

По мере усиления Второй мировой войны личный состав Кригсмарине и Люфтваффе все чаще переводился в армию, а также активизировался «добровольный» набор в СС . После Сталинградской битвы в 1943 году стандарты физической подготовки и физического здоровья новобранцев Вермахта были резко снижены, и режим зашел так далеко, что создал батальоны «особого питания» для мужчин с тяжелыми заболеваниями желудка.

До Второй мировой войны Вермахт стремился оставаться чисто этнической немецкой силой. Меньшинства внутри и за пределами Германии, такие как чехи в аннексированной Чехословакии, были освобождены от военной службы после захвата власти Гитлером в 1938 году. Иностранных добровольцев обычно не принимали в немецкие вооруженные силы до 1941 года.

После вторжения в Советский Союз в 1941 г. позиции правительства изменились. Немецкие пропагандисты хотели представить войну не как чисто немецкую заботу, а как многонациональный крестовый поход против так называемого еврейского большевизма. Следовательно, Вермахт и СС начали искать новобранцев из оккупированных и нейтральных стран по всей Европе: германское население Нидерландов и Норвегии было завербовано в основном в СС , а «негерманские» люди были завербованы в Вермахт . «Добровольный» характер такой вербовки часто вызывал сомнения, особенно в последние годы войны, когда даже поляки, жившие в польском коридоре, были объявлены «этническими немцами» и призваны в армию.