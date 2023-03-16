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44 минуты назад

Как русский «аферист из Tinder» обокрал десятки женщин

Мира Маркина

Документальный фильм «Аферист из Tinder» — один из самых популярных проектов стримингового сервиса Netflix. Картина рассказывает историю мошенника Саймона Леваева, который находил своих жертв в приложении для знакомств, обольщал и выманивал у них деньги. Таким образом он «заработал» на влюбленных женщинах более 10 миллионов долларов. Это не единственный подобный случай мошенничества: так, например, в России 32-летний Никита Долгополов из Иркутска обманул девушек, заставив их взять кредиты в банках. Как ему это удалось, читайте в материале «Рамблера».

Как русский «аферист из Tinder» обокрал десятки женщин
Фото: Кадр из фильма "Аферист из Tinder"Кадр из фильма "Аферист из Tinder"

Предприимчивый парень промышлял в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, так как в его родном городе более 12 жертв написали на него заявления в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Приемы Долгополов, судя по всему, подсмотрел у известного мошенника Саймона Леваева (он же «Аферист из Tinder»): Никита постоянно менял личность, представляясь то угольным бизнесменом, то сыном чиновника. После конфетно-букетного периода начинались эмоциональные качели и абьюз.

Все заканчивалось тем, что аферист просил одолжить ему денег, чтобы вложить их в какой-нибудь проект и увеличить доход. Как правило, у девушек не было таких сумм, поэтому они брали кредиты в банке: от 200 тысяч до одного миллиона рублей.

Долгополов уверял, что все вернет и закроет долги в кратчайшие сроки. По словам жертв, он действительно оплачивал первые взносы, но после исчезал с радаров.

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Пострадавшие девушки уже создали чат, чтобы привлечь мошенника к ответственности, правда, сейчас о местонахождении афериста ничего не известно.

Истории,Netflix,
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