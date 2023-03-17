Как в Турции родители жениха выбирают невесту

Несмотря на то, что Турция — светское государство, некоторые традиции глубоко укоренились в культуру местных жителей. Довольно много обычаев сохранил институт брака и многие девушки оказываются не готовы к требованиям родителей турецкого жениха.

Фото: Кадр из фильма "Дикий мед" Кадр из фильма "Дикий мед"

Чтобы не ударить в грязь лицом перед родственниками, будущая невеста проходит несколько проверок от самого жениха и его родителей. Если девушка не сможет показать себя в лучшем свете, то выйти замуж за жителя Турции она не сможет. О том, какие способы традиционно использует семья при проверке — в материале “Рамблера”.

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Трюк с цветком

Это — самая первая проверка, которую проводит жених перед тем, как познакомить свою избранницу с семьей. Мужчина предлагает женщину поцеловать себя на первой встрече. Если она отказывается, то ей дарят цветы, конфеты или другие небольшие подарки. После этого трюк повторяется несколько раз. Загвоздка заключается в том, что после подарка женщина может смягчиться, проявить симпатию и поцеловать мужчину. Но если она сделает это, то знакомства с семьей и замужества ей не видать — так в Турции определяют легкодоступных женщин.

Неожиданный друг

Перед знакомством с семьей девушки проходят еще одну проверку — к ней в квартиру может неожиданно прийти незнакомый мужчина, который представится другом или знакомым жениха. Для этого специально выбирают очень красивых мужчин. Он приходит, когда никого нет дома и предлагает девушке прогуляться, сходить в кафе или показать другое интересное место в городе. Она не должна на это соглашаться ни в коем случае, иначе это могут расценить как измену.

Встреча с родителями

На встрече с родителями девушку оценивают по нескольким параметрам. Во-первых, она должна знать все традиции знакомства с семьей. Например, при первом знакомстве нужно поцеловать руки родителей жениха и приложить их ко лбу.

“На русско-турецких форумах до сих пор ломают копья в обсуждениях о том, целовать или не целовать руки родственникам мужа. По мне, ничего страшного и унизительного в этом нет. Это просто крепкая традиция и знак уважения старших”, — рассказывает россиянка, которая прошла через знакомство с родителями жениха.

Стоит отметить тот факт, что на встречу с иностранкой придут не только родителя жениха. Приглашают также дальних родственников, соседей и друзей семьи. Застолье по масштабам может сравниться только со свадьбой.

Родители и гости оценивают внешний вид невесты. Одеваться нужно скромно, лучше всего надеть длинную юбку и тунику или свободные брюки. Если в обычной жизни женщина не носит платок и не покрывает голову, то и на встрече с родителями делать этого не надо.