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2 часа назад

Откуда взялось выражение "седьмая вода на киселе"

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразеологизм "седьмая вода на киселе". Обычно так говорят об очень дальних родственниках. Но мало кто задумывался о том, как появилось это выражение и причем тут кисель. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Откуда взялось выражение "седьмая вода на киселе"
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

Седьмая вода на киселе – самый распространенный вариант данного фразеологизма. Иногда вода бывает "девятой" или "десятой" – числительное в этом случае не имеет большого значения. Главное то, что оно отдаленное, то есть не первое и даже не второе. Существует две версии происхождения фразеологизма.

Если верить первой, то он связан с технологией приготовления киселя. Для того, чтобы получить необходимый для продукта крахмал, натертый картофель несколько раз промывали водой, а после ждали, когда выпадет осадок.

При каждой новой попытке крахмала в воде становилось все меньше и осадок также уменьшался. Немного пофантазировав, люди связали этот процесс с отдаленным родством, в ходе чего и появилось популярное выражение.

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Вторая же версия связана с уже сваренным напитком. Если готовый кисель стоит слишком долго, на его поверхности образуется вода. Первый слой воды еще будет напоминать кисель, в то время как слой, возникший в седьмой раз, уже не имеет ничего общего с напитком. Так и возникла "седьмая вода на киселе".

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