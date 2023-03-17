Откуда взялось выражение "седьмая вода на киселе"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразеологизм "седьмая вода на киселе". Обычно так говорят об очень дальних родственниках. Но мало кто задумывался о том, как появилось это выражение и причем тут кисель. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Седьмая вода на киселе – самый распространенный вариант данного фразеологизма. Иногда вода бывает "девятой" или "десятой" – числительное в этом случае не имеет большого значения. Главное то, что оно отдаленное, то есть не первое и даже не второе. Существует две версии происхождения фразеологизма.
Если верить первой, то он связан с технологией приготовления киселя. Для того, чтобы получить необходимый для продукта крахмал, натертый картофель несколько раз промывали водой, а после ждали, когда выпадет осадок.
При каждой новой попытке крахмала в воде становилось все меньше и осадок также уменьшался. Немного пофантазировав, люди связали этот процесс с отдаленным родством, в ходе чего и появилось популярное выражение.
Вторая же версия связана с уже сваренным напитком. Если готовый кисель стоит слишком долго, на его поверхности образуется вода. Первый слой воды еще будет напоминать кисель, в то время как слой, возникший в седьмой раз, уже не имеет ничего общего с напитком. Так и возникла "седьмая вода на киселе".