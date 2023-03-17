Охотники 6 часов провели во льдах из-за опрокинувшего лодку моржа

Трое охотников из Канады шесть часов провели во льдах из-за того, что их лодку опрокинул подстреленный ими морж. Об этом пишет CBC.

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Инцедент произошел с канадскими инуитами. Джоуи Сарпинак, Сэнди Кунук и 15-летний Джон Кирк Мамагоалик подплыли к кромке льда на небольшой лодке и выстрелили в лежавшего там моржа. Раненое животное упало под воду, а затем внезапно начало забираться к охотникам на плавсредство. Морж опрокинул лодку, и все люди упали с нее в ледяную воду.

Им удалось забраться на перевернутую лодку и подать сигнал бедствия. Однако до того, как на место прибыли спасатели, охотникам пришлось просидеть шесть часов в мокрой одежде при 20-градусном морозе из-за сильного течения и движения льда.