«Невидимая империя Юга»: что вы не знали о Ку-Клукс-Клане

Ку-клукс-клан (или ККК) был учрежден бывшими солдатами-южанами после поражения в Гражданской войны (1861–1865). Основной идеей этой ультраправой организации был так называемый «белый национализм» — якобы существующее превосходство белой расы над всеми остальными. По некоторым данным, в ней состояло около двух миллионов человек. Чем так опасно было это тайное общество, читайте в материале «Рамблера».

Ку-клукс-клан представлял собой общество со сложной структурой и иерархией: глава — Великий Маг, при котором был совет из 10 Гениев. Каждый штат — это Королевство, которым управляет Великий дракон и штаб из восьми Гидр. В каждом «королевстве» есть «домены», во главе «доменов» — Великие тираны с помощниками (Фуриями). «Домены» состоят из «провинций», главенство в которых у Великих гигантов и четырех Домовых. Были и другие должности: Циклопы, Великие волхвы, Великие казначеи, Великие стражи, Великие турки — у каждого были свои обязанности. Рядовые члены назывались Вампирами.

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Поначалу адепты «Невидимой империи Юга» (тайное имя Ку-клукс-клана) никого не убивали, ограничиваясь запугиванием: адепты общества заворачивались в белые простыни и скакали по городу, что приводило суеверное чернокожее население в ужас. Бывшим рабам казалось, что это души убитых на войне конфедератов пришли, чтобы отомстить. Но с увеличением власти и численности членов организации росло число жертв и степень жестокости палачей. ККК создал сложную информационную сеть, благодаря которой члены общества могли планировать поджоги и убийства. Убийства были жестокими: жертв топили, вешали и поджигали, часто перед этим покалечив. Полиция не могла справиться с оргнанизацией, но в 1871 году Генерал Форрест, он же Великий Маг, официально распустил Ку-клукс-клан. Причина его решения неизвестна: либо он подчинился давлению властей, либо понял, что тайное общество полностью вышло из-под контроля.