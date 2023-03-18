Все против СССР: как и зачем была создана организация НАТО

18 марта 1949 г. был опубликован проект Североатлантического договора, а уже 4 апреля в Вашингтоне собралась конференция с участием США, стран Западного союза, Канады, а также Дании, Исландии, Норвегии и Португалии. О том, как и зачем была образовано НАТО читайте в материале "Рамблера".

Фото: The U.S. National Archives The U.S. National Archives

Организация Североатлантического договора (НАТО) , военный союз, учрежденный Североатлантическим договором от 4 апреля 1949 года, который стремился создать противовес Советской армии, дислоцированной в Центральной и Восточной Европе после Второй мировой войны.

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Его первоначальными членами были Бельгия ,Канада, Дания, Франция, Исландия ,Италия ,Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Позже присоединились:

Греция и Турция (1952 г.);

Западная Германия (1955; с 1990 г.Германия );

Испания (1982 год);

Чехия ,Венгрия и Польша (1999 год);

Болгария ,Эстония ,Латвия ,Литва ,Румыния ,Словакия и Словения (2004 г.);

Албания иХорватия (2009 г.);

Черногория (2017 г.);

Северная Македония (2020 г.).

Франция вышла из объединенного военного командования НАТО в 1966 г., но осталась членом организации; в 2009 году она вновь заняла свое место в военном командовании НАТО. Финляндия и Швеция , две долгое время нейтральные страны, получили официальное приглашение вступить в НАТО в 2022 году.

Суть НАТО выражена в статье 5 Североатлантического договора, в которой подписавшие его члены соглашаются, что:

вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке считается нападением на них всех; и, следовательно, они соглашаются, что в случае такого вооруженного нападения каждый из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, будет оказывать помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению со стороны немедленно предпринимать индивидуально и совместно с другими Сторонами такие действия, которые она сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы , для восстановления и поддержания безопасности в районе Северной Атлантики.

НАТО впервые применила статью 5 в 2001 г. , после терактов 11 сентября, разрушивших Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и часть Пентагона.

Статья 6 определяет географический охват договора как охватывающий «вооруженное нападение на территорию любой из Сторон в Европе или Северной Америке». Другие статьи обязывают союзников укреплять свои демократические институты, наращивать свой коллективный военный потенциал, консультироваться друг с другом и оставаться открытыми для приглашения других европейских государств присоединиться.

История

После Второй мировой войны в 1945 году Западная Европа была экономически истощена и слаба в военном отношении (западные союзники быстро и резко сократили свои армии в конце войны), а во Франции и Италии возникли новые могущественные коммунистические партии. Напротив, Советский Союз вышел из войны, и его армия господствовала над всеми государствами Центральной и Восточной Европы, и к 1948 году Москва укрепила свой контроль над правительствами этих стран.

«Железный занавес » — термин, популяризированный Уинстоном Черчиллем , — опустился на Центральную и Восточную Европу.

Кроме того, военное сотрудничество между западными союзниками и Советским Союзом полностью прервалось. Каждая сторона организовывала свой сектор оккупированной Германии, чтобы возникло два германских государства: демократическое на западе и коммунистическое на востоке.

В 1948 году США запустили План Маршалла, в соответствии с которым странам Западной и Южной Европы была оказана огромная экономическая помощь при условии, что они будут сотрудничать друг с другом и участвовать в совместном планировании, чтобы ускорить их взаимное восстановление. Что касается военного оздоровления, то в рамках Брюссельского договора 1948 года, Великобритания, Франция и Нидерланды — Бельгия, Нидерланды и Люксембург — заключили соглашение о коллективной обороне, названное "Западноевропейским Союзом" . Однако вскоре было признано, что потребуется более мощный союз, чтобы обеспечить адекватный военный противовес Советам.