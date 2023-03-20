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3 часа назад

Что нельзя делать 20 марта в день Павла Капельника

Мира Маркина

20 марта православная церковь чтит память святителя Павла Исповедника и святого Павла Препростого.

Что нельзя делать 20 марта в день Павла Капельника
Фото: unsplashunsplash

В народе же этот день получил название Павел Капельник, поскольку наши предки считали эту дату переломной между весной и зимой.

О том, на какие приметы следует обратить внимание, и что в этот день делать нельзя, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 23 марта

  • Не следует этот день проводить в плохом настроении и грустит, иначе весь следующий месяц пройдет невесело.
  • Сплетничать и завидовать в Павлов день тоже не стоит, считалось, что тогда в течение всего года о вас будут говорить плохо.
  • Нельзя выяснять отношения и ссориться, поскольку поводы для примирения придется искать очень долго.
  • Пересадку цветов стоит отложить на другое время: в день Павла Капельника, согласно поверьям, растения просто не приживутся на новом месте.
  • Гоните прочь плохие мысли, в день Павла Капельника, верили наши предки, они легко могут материализоваться.
  • Громкие разговоры и песни в этот день могут, согласно поверьям, привлечь нечисть.

Что можно делать 20 марта

  • Помогать окружающим любыми возможными способами: советами, делами, деньгами. Добрые дела обернутся в итоге благом для вас же.
  • Сделать генеральную уборку в доме, чтобы избавиться от негативной энергии.
  • Уделить внимание детям: они вырастут щедрыми и добрыми.
  • Позаботиться о себе: косметические процедуры и уход благотворно повлияют на красоту и здоровье.
  • Встретиться с друзьями: позитивное настроение в этот день обеспечит успех в будущем.

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Народные приметы 20 марта

  • Услышать чириканье снегирей — к оттепели.
  • Капель и южный ветер сулят жаркое лето.
  • Красное небо на закате солнца предвещает сильный ветер.
  • Сильная и звонкая капель в Павлов день обещает урожайный год.
  • Крики совы предвещают холод.
  • Пасмурная и прохладная погода сулит ночные заморозки в течение следующего месяца.
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