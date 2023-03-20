Что нельзя делать 20 марта в день Павла Капельника

20 марта православная церковь чтит память святителя Павла Исповедника и святого Павла Препростого.
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В народе же этот день получил название Павел Капельник, поскольку наши предки считали эту дату переломной между весной и зимой.
О том, на какие приметы следует обратить внимание, и что в этот день делать нельзя, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 23 марта
- Не следует этот день проводить в плохом настроении и грустит, иначе весь следующий месяц пройдет невесело.
- Сплетничать и завидовать в Павлов день тоже не стоит, считалось, что тогда в течение всего года о вас будут говорить плохо.
- Нельзя выяснять отношения и ссориться, поскольку поводы для примирения придется искать очень долго.
- Пересадку цветов стоит отложить на другое время: в день Павла Капельника, согласно поверьям, растения просто не приживутся на новом месте.
- Гоните прочь плохие мысли, в день Павла Капельника, верили наши предки, они легко могут материализоваться.
- Громкие разговоры и песни в этот день могут, согласно поверьям, привлечь нечисть.
Что можно делать 20 марта
- Помогать окружающим любыми возможными способами: советами, делами, деньгами. Добрые дела обернутся в итоге благом для вас же.
- Сделать генеральную уборку в доме, чтобы избавиться от негативной энергии.
- Уделить внимание детям: они вырастут щедрыми и добрыми.
- Позаботиться о себе: косметические процедуры и уход благотворно повлияют на красоту и здоровье.
- Встретиться с друзьями: позитивное настроение в этот день обеспечит успех в будущем.
Народные приметы 20 марта
- Услышать чириканье снегирей — к оттепели.
- Капель и южный ветер сулят жаркое лето.
- Красное небо на закате солнца предвещает сильный ветер.
- Сильная и звонкая капель в Павлов день обещает урожайный год.
- Крики совы предвещают холод.
- Пасмурная и прохладная погода сулит ночные заморозки в течение следующего месяца.