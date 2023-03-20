Что такое синдром "усталости усов" и как от него страдают кошки

Немногие знают об этом, но усы – полноценный орган чувств у кошек, который нередко выручает этих животных в самых разных ситуациях. Так, при помощи усов коты могут ориентироваться в пространстве, чуять надвигающуюся опасность, а также искать пищу.

Фото: Unsplash Unsplash

Но порой кошки сталкиваются с синдромом "усталости усов", который им вредит. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Синдром "усталости усов" кошек связан с приемами пищи. Как правило, в зоомагазинах продаются глубокие миски. Производители изготавливают такие миски для удобства хозяев: глубокую миску можно наполнить доверху кормом и уйти из дома на весь день, не переживая, что питомец останется голодным.

Однако кошки не любят есть из глубоких мисок. И вот почему: во время таких приемов пищи усы кошек касаются стенок миски, из-за чего в их мозг поступают тревожные сигналы. В ходе такой трапезы животное не может расслабиться и в целом чувствует себя угнетенно.

Кстати, именно по этой причине многие кошки переворачивают миски, чтобы корм оказался на полу. А те, кто не переворачивает, могут часами сидеть у миски и не притрагиваться к еде. Спустя время котам все же придется съесть пищу, но удовольствия от этого они не получат.