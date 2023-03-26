Никифоров день: что нельзя делать 26 марта

26 марта православная церковь чтит память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В народе этот день именуют Никифоровым днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 26 марта

Сегодня принято печь пироги, но ни в коем случае нельзя использовать картошку для начинки. Это чревато потерей близких.

В Никифоров день нужно особенно трепетно отнестись к растениям, иначе может случиться беда.

Сегодня нельзя оставлять дом в беспорядке. 26 марта идеально подходит для уборки.

Не просите в Никифоров день ни у кого взаймы, иначе вас будут преследовать проблемы и неприятности.

Приметы

Туманы 26 марта предрекают дождливое лето. Об этом же свидетельствует обилие березового сока.

Если галки собираются под вечер гурьбой и кричат – быть ясной погоде.

Гуси прилетели – к урожаю хлебов и избытку рыбы.