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39 минут назад

Никифоров день: что нельзя делать 26 марта

Мира Маркина

26 марта православная церковь чтит память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В народе этот день именуют Никифоровым днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Никифоров день: что нельзя делать 26 марта
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 26 марта

Сегодня принято печь пироги, но ни в коем случае нельзя использовать картошку для начинки. Это чревато потерей близких.

В Никифоров день нужно особенно трепетно отнестись к растениям, иначе может случиться беда.

Сегодня нельзя оставлять дом в беспорядке. 26 марта идеально подходит для уборки.

Не просите в Никифоров день ни у кого взаймы, иначе вас будут преследовать проблемы и неприятности.

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Приметы

Туманы 26 марта предрекают дождливое лето. Об этом же свидетельствует обилие березового сока.

Если галки собираются под вечер гурьбой и кричат – быть ясной погоде.

Гуси прилетели – к урожаю хлебов и избытку рыбы.

Если гуси купаются в воде, скоро быть теплу.

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