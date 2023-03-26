Никифоров день: что нельзя делать 26 марта

26 марта православная церковь чтит память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В народе этот день именуют Никифоровым днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Сегодня принято печь пироги, но ни в коем случае нельзя использовать картошку для начинки. Это чревато потерей близких.
В Никифоров день нужно особенно трепетно отнестись к растениям, иначе может случиться беда.
Сегодня нельзя оставлять дом в беспорядке. 26 марта идеально подходит для уборки.
Не просите в Никифоров день ни у кого взаймы, иначе вас будут преследовать проблемы и неприятности.
Туманы 26 марта предрекают дождливое лето. Об этом же свидетельствует обилие березового сока.
Если галки собираются под вечер гурьбой и кричат – быть ясной погоде.
Гуси прилетели – к урожаю хлебов и избытку рыбы.
Если гуси купаются в воде, скоро быть теплу.