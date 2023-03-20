Как появилось выражение «конь не валялся»

В разговоре о каком-либо деле, которое давно пора было сделать, но к нему даже не приступали, люди часто говорят «еще конь не валялся». Значение этого выражения известно всем.

Фото: pickpik.com pickpik.com

Но мало кто знает, как появился этот самый «валяющийся конь» и почему именно эта фраза прижилась в народе.

Видео дня

О вариантах происхождения знаменитого выражения читайте в материале «Рамблера».

Одним из объяснений известной фразы служит некий обычай, согласно которому, перед тем как седлать или запрягать коня, крестьяне давали ему поваляться на траве. Приверженцы этой версии ссылаются на то, что, дескать, так животные меньше устают, когда начинают работать.

Другая версия гласит, что умные лошадки начинают валяться на земле, чтобы не дать надеть на себя хомут или седло.

Есть даже магическая версия происхождения фразы и, собственно, причины валяния коня: кони былинных богатырей, валяясь, купались в трех росах, чтобы обрести могучую силу.

Ближе к действительности версия происхождения фразы «конь не валялся», связанная с валянием валенок. Якобы валенки всегда начинали валять с мыска, который раньше называли коном. И если кон еще не валялся, значит, до окончания работы еще далеко.

Однако, на самом деле знаменитую русскую обувь всегда валяли и валяют сразу целиком: не с мыска, не с пятки. Поэтому данное утверждение о происхождении выражения не совсем верно.

Тем не менее, скорее всего, с валенками, а, вернее, с началом работы над ними происхождение фразы все же косвенно может быть связано.

Все знают, что прежде, чем начать, собственно, изготовление валенка, мастера валяют войлок. То есть основы изделия. Понятие же «основа», «начало» в старину называлось словом «кон». И если кон еще не валялся, значит мастер еще даже не приступал к работе.