Последний суд Линча: как в 1981 году в США прекратились публичные "народные" казни

Скорее всего вы не раз видели в кино пугающие сцены где, обвиняемый в чем-то человек на подиуме ждет, пока толпа огласит ему приговор и лишит его жизни. В кино героев часто спасали в последний момент, но жизнь оказывается более жестокой, чем картинка в телевизоре.

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В реальной жизни убийство человека без суда и следствия уличной толпой называлось линчеванием или "судом Линча", который особенно практиковался в США в отношении темнокожих после Гражданской войны. Удивительно, что последний случай убийства толпой без суда и следствия в США произошел всего 42 года назад — 21 марта 1981 года. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Что такое линчевание

Линчевание — это публичное убийство человека обвиненного в преступлении или нарушении общественной нормы без суда и следствия. Казни, чаще всего повешения, проводились беззаконной толпой, хотя сотрудники полиции участвовали в них под предлогом справедливости.

Термин «закон о линчевании» относится к самостоятельному суду, который выносит приговор лицу без надлежащей правовой процедуры. Термин произошел от имени Чарльза Линча (1736–1796 гг.), плантатор из Вирджинии и мировой судья , который во время американской революции возглавлял нерегулярный суд, созданный для наказания лоялистов.

Самосуд практиковался во многих странах в неурегулированных условиях всякий раз, когда неформальные организованные группы пытались дополнить или заменить судебную процедуру или заполнить пустоту там, где еще не существовало институционального правосудия. Такие условия обычно приводят к актам геноцида . Статистика сообщений о линчевании в Соединенных Штатах говорит, что в период с 1882 по 1951 год линчевали 4730 человек, из которых 1293 белых и 3437 афроамерикансцев.

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По некоторым данным, чернокожие были основными жертвами линчевания. Так, около 72 процентов линчеванных в США были чернокожими.

Такая статистика показывает, что в США линчевание напрямую связано с расизмом и расовыми беспорядками.

Толпы белых американцев часто использовали сомнительные уголовные обвинения для оправдания линчевания. Распространенным утверждением, используемым для линчевания чернокожих мужчин, было обвинение в сексуальных проступках против белых женщин. Обвинения в изнасиловании регулярно фабриковались и использовались для усиления сегрегации и продвижения стереотипов о чернокожих мужчинах как о жестоких гиперсексуальных агрессорах.

Сотни чернокожих были линчеваны по обвинению в других преступлениях, включая убийства, поджоги, грабежи и бродяжничество.

Многие жертвы линчевания были убиты без предъявления обвинений в каком-либо преступлении. Их убивали за нарушение социальных обычаев или расовых ожиданий, например, за то, что они говорили с белыми людьми с меньшим уважением, чем было необходимо.

Но линчевали в США не только афроамериканцев, но и иммигрантов из Мексики, Австралии, Китая и даже самих белых за то, что они помогали чернокожим или выступали против линчевания.

Последний суд Линча

Если вам кажется, что такое могло существовать только очень давно, то просто посчитайте - в последний раз в США человека на улице казнила толпа всего 42 года назад!

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Этот случай вошел в историю как один из последних судов Линча в Штатах - тогда толпа казнила 19-етнего афроамериканца Майкла Дональда в штате Алабама.

Если обычно линчеванным предъявлялось хоть какое-то обвинение, то Майклу Дональду даже ничего не предъявили.

Так, в 1981 году в Алабаме много говорили о деле чернокожего Джозефуса Андерсона, обвиненного в убийстве белого полицейского. Дело Андерсона никак не могли завершить, потому что присяжные не могли разобраться в деле. В обществе считали, что дело было в присутствии темнокожих в числе присяжных. После того, как прокурор назначил уже третье слушание, Несколько членов Ку-клукс-клана (ККК) решили отомстить афроамериканцам путем самосуда.

Они не стали искать виноватых или связанных с делом людей, а вместо этого просто ездили по улицам города в поисках жертвы. Ей стал 19-летний Майкл Дональд, идущий домой после того, как он купил пачку сигарет на ближайшей заправке.

Без какой-либо связи с делом Андерсона или даже с судимостью в прошлом, Дональд был выбран наугад, просто потому что он чернокожий. Его заманили к машине, увезли в лес и убили, задушив веревкой, а потом трижды перерезали ему горло, чтобы убедиться, что он мертв. Мужчины оставили безжизненное тело Дональда висеть на дереве на Херндон-авеню через дорогу от дома Хейса в Мобиле, где оно оставалось до следующего утра.