Год без лета: как выжили люди после извержения вулкана

Извержение вулкана Тамбора стало одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений, а его последствия ощутили на себе почти все жители планеты.

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

"Рамблер" рассказывает, что произошло в апреле 1815 года и почему в этом году так и не стало лето.

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Когда-то вулкан Тамбора был крупнейшей вершиной, возвышавшейся над индонезийским островом Сумбава. Здесь было два достаточно крупных поселения, жители которых 5 апреля 1815 года почувствовали первые толчки. У них было несколько дней, чтобы принять решение - бежать или остаться, но почти все выбрали второе, что стало фатальным.

Извержение началось 10 апреля, после грозного рева в воздух взметнулись три огромных столба пламени, верхнюю часть вулкана разорвало взрывами, потоки лавы и раскаленных камней обрушились на людей, десять тысяч человек погибли практически мгновенно, спастись на шлюпках успели единицы.

Пепел, диоксид серы и другие частицы поднялись в воздух на 43 километра. Объем выбросов, по оценкам экспертов, составил 150 кубов, этого хватило, чтобы полностью скрыть солнце в радиусе пятисот километров от места извержения.

Постепенно вулканические частицы распространились по всему земного шара. В воздухе оказался своего рода аэрозоль, состоящий из частиц серы и сернистого газа, который рассеивал и отражал солнечные лучи.

А в результате получился эффект "ядерной зимы", солнечный свет не достигал поверхности планеты, земля не прогревалась, в этом году лето так и не наступило, что, конечно же, не могло пройти без последствий. Первыми их ощутили жители Индонезии, рыба в море оказалось отравленной, выращивать растения было невозможно, почти сто тысяч человек погибло от голода.

К 1816 году облако пепла достигло Европы и Америки. В этом году лета не было здесь. Среднегодовая температура опустилась на 3-7 градусов, это можно назвать настоящей катастрофой. Холод, голод, массовые банкротства фермеров, распространение болезней. Общее число жертв могло превышать четыреста тысяч человек.

Но мир сплотился, люди смогли выжить. Так, впервые стали открываться больницы для бедных, появилась система канализации, нашли способ лечить холеру, был изобретен прототип велосипеда, так как лошадей забивали из-за голода, а передвигаться как-то надо было.