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2 часа назад

Год без лета: как выжили люди после извержения вулкана

Катя Кобышева

Извержение вулкана Тамбора стало одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений, а его последствия ощутили на себе почти все жители планеты.

Год без лета: как выжили люди после извержения вулкана
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

"Рамблер" рассказывает, что произошло в апреле 1815 года и почему в этом году так и не стало лето.

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Когда-то вулкан Тамбора был крупнейшей вершиной, возвышавшейся над индонезийским островом Сумбава. Здесь было два достаточно крупных поселения, жители которых 5 апреля 1815 года почувствовали первые толчки. У них было несколько дней, чтобы принять решение - бежать или остаться, но почти все выбрали второе, что стало фатальным.

Извержение началось 10 апреля, после грозного рева в воздух взметнулись три огромных столба пламени, верхнюю часть вулкана разорвало взрывами, потоки лавы и раскаленных камней обрушились на людей, десять тысяч человек погибли практически мгновенно, спастись на шлюпках успели единицы.

Пепел, диоксид серы и другие частицы поднялись в воздух на 43 километра. Объем выбросов, по оценкам экспертов, составил 150 кубов, этого хватило, чтобы полностью скрыть солнце в радиусе пятисот километров от места извержения.

Постепенно вулканические частицы распространились по всему земного шара. В воздухе оказался своего рода аэрозоль, состоящий из частиц серы и сернистого газа, который рассеивал и отражал солнечные лучи.

А в результате получился эффект "ядерной зимы", солнечный свет не достигал поверхности планеты, земля не прогревалась, в этом году лето так и не наступило, что, конечно же, не могло пройти без последствий. Первыми их ощутили жители Индонезии, рыба в море оказалось отравленной, выращивать растения было невозможно, почти сто тысяч человек погибло от голода.

К 1816 году облако пепла достигло Европы и Америки. В этом году лета не было здесь. Среднегодовая температура опустилась на 3-7 градусов, это можно назвать настоящей катастрофой. Холод, голод, массовые банкротства фермеров, распространение болезней. Общее число жертв могло превышать четыреста тысяч человек.

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Но мир сплотился, люди смогли выжить. Так, впервые стали открываться больницы для бедных, появилась система канализации, нашли способ лечить холеру, был изобретен прототип велосипеда, так как лошадей забивали из-за голода, а передвигаться как-то надо было.

Сейчас на остров вновь вернулись люди, ездят туристы. Но ученые предупреждают, что вулкан вполне может проснуться.

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