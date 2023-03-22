«Чем больше пленных умрет, тем лучше для нас»

22 марта 1933 года в Германии был создан первый экспериментальный концлагерь — Дахау. На его примере нацисты начали отработку принципов организации концентрационных лагерей, которые постепенно превратились в государственные фабрики смерти с сотнями филиалов в Германии и на оккупированных территориях.

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Об ужасах, которые творились в немецких концлагерях, о страшных экспериментах над людьми и истинных масштабах уничтожения заключенных мир узнал лишь после капитуляции рейха. Точное число жертв неизвестно, но по результатам Нюрнбергского процесса было официально признано, что только в Освенциме погибло около четырех миллионов человек.

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Зачем Гитлер создавал концлагеря и как немцам удавалось так долго хранить в тайне то, что в них происходило, в материале «Ленты.ру».

Бойня в Дахау

Пулеметчик-индеец по прозвищу Птичий глаз, рядовой 3-го батальона 157-го пехотного полка 45-й американской дивизии рыдал в истерике на угольном дворе немецкого концлагеря Дахау. Его тошнило. Только что он расстрелял в упор 15 или 17 эсэсовцев из охраны лагеря, которых должен был охранять. Черная волна ярости и ужаса захлестнула солдата. От того, что он здесь увидел, трудно было не потерять рассудок. Тысячи разлагающихся обнаженных трупов в 40 вагонах со снятыми крышами, горы трупов у стен лагеря и в бетонных ангарах. Умирающие люди, больше похожие на обтянутые кожей скелеты, в тесных бараках за колючей проволокой. И на этом фоне комендант лагеря оберштурмфюрер СС Генрих Скодзенски в щегольской эсэсовской форме и до блеска начищенных сапогах, приветствующий американцев вскинутой рукой и заученным: «Хайль Гитлер!» Он первым получил пулю в лицо от командира батальона подполковника Феликса Л. Спаркса, который прибыл принять немецкую капитуляцию, но не смог принять то, что увидел.

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Что произошло дальше в точности неизвестно. Генерал Джордж Паттон, назначенный после победы губернатором Баварии, остановил процесс расследования «бойни в Дахау», устроенной американцами из 45-й дивизии и заключенными лагеря 29 апреля 1945 года. Существует несколько версий, но известно, что около 500 охранников лагеря Дахау и их добровольных помощников были расстреляны без суда или растерзаны бывшими заключенными.

Так закончилась история первого и одного из самых известных нацистских концлагерей, длившаяся 12 лет.

С праздником вас, дорогие граждане рейха!

21 марта в нацистской Германии считалось праздником — Днем национального обновления (Tag der nationalen Erneuerung), или Днем Потсдама. В этот день партия Адольфа Гитлера (НСДАП) отмечала свой приход к власти в 1933 году. А уже на следующий день — 22 марта 1933 года недалеко от Мюнхена рядом с городком Дахау был создан первый нацистский концентрационный лагерь, получивший одноименное название.

Если быть совсем точным, то был еще один концлагерь — Ораниенбург, организованный на день раньше (21 марта 1933 года), но по меркам имперских стандартов это был всего лишь любительский проект, появившийся благодаря инициативе местных штурмовиков. В здание бывшей фабрики они согнали около 40 известных им коммунистов, откуда на глазах у всего города стали водить их на общественные работы. Примерно через год в концлагеря проследовали уже сами надзиратели — коричневые штурмовики из отрядов Рема, те, кто сумел пережить «ночь длинных ножей» (13 июля 1934 года). А в 1936 году на месте Ораниенбурга был организован уже по всем правилам концлагерь Заксенхаузен.

Комендант из дурдома

Создателем Дахау стал штандартенфюрер СС (с 1931 года) Теодор Эйке, уже успевший к тому времени побывать в сумасшедшем доме, откуда он был изъят лично Гиммлером и назначен комендантом опытного концентрационного лагеря. Эйке оправдал доверие шефа, в короткие сроки превратив Дахау в образцовый концлагерь с исключительно преданной и дисциплинированной охраной и невыносимыми условиями содержания заключенных.

Кстати, именно Эйке вместе с подчиненными ему охранниками Дахау лично принимал участие в аресте и убийстве штурмовиков СА и самого Эрнста Рема во время «ночи длинных ножей».

Эйке разработал устав экспериментального лагеря и утвердил его 1 ноября 1933 года. Согласно правилам устава, в качестве наказания за многие проступки заключенных устанавливалась смертная казнь.

Вот некоторые выдержки из этого документа.

Статья 11. Нарушители нижеследующих правил считаются агитаторами и подлежат повешению, а именно: 1. Всякий, кто занимается политикой, произносит агитационные речи, проводит собрания, организует группировки, слоняется без дела и отвлекает других. 2. Всякий, кто сообщает подлинные или лживые сведения о концлагере, а также распространяет россказни о зверствах для передачи врагам в целях ведения пропаганды, кто получает подобную информацию, хранит ее, разбалтывает другим, незаконно переправляет ее из лагеря иностранцам и т. п.

Статья 12. Нарушители нижеследующих правил считаются бунтовщиками и подлежат расстрелу на месте либо позднее повешению: 1. Каждый, кто нападает на охранника или офицера службы СС. 2. Каждый, кто отказывается повиноваться или работать по наряду.3. Каждый, кто кричит, говорит громким голосом, подстрекает, выступает с речами во время движения в строю или во время работы.

Более мягкие наказания в виде двухнедельного одиночного заключения или 25 ударов плетьми назначались «каждому, кто высказывает в письмах или других документах осуждающие замечания в адрес вождей НСДАП, государства или правительства, а также тем, кто восхваляет марксистских или либеральных лидеров старых демократических партий».

При Эйке в Дахау стал использоваться труд заключенных, появились обувная мастерская, кузница, пекарня и другие производства, в результате чего концлагерь стал еще и экономически эффективным предприятием.

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Своей работой и фанатичной преданностью идеологии нацизма Эйке произвел такое сильное впечатление на Гиммлера, что 30 января 1934 года ему присвоили звание бригадефюрера СС, а в мае он был назначен главным инспектором концентрационных лагерей СС. В дальнейшем все новые концентрационные лагеря создавались уже по образу и подобию Дахау.

Охранные аресты и симпатические чернила

Не стоит забывать, что первые немецкие концлагеря были созданы в 1933 году. В то время Германия ни с кем не воевала, внешних врагов у нее не было, а до приема расовых законов, лишавших евреев большинства гражданских прав (1935), оставалось еще два года. Откуда же тогда брались первые заключенные и кем они были?

Для того чтобы воплотить в жизнь дикие и бредовые идеи, изложенные в программной работе «Майн кампф» (Mein Kampf), Гитлеру нужно было в первую очередь добиться подавления инакомыслия в самой Германии. Но на выборах, прошедших 5 марта 1933 года, несмотря на террор и запугивание, за лидера коммунистов Эрнста Тельмана проголосовало около 5 миллионов (4 848 058) немцев. 7,5 миллиона проголосовало за социал-демократов (СДПГ) и еще 4,5 миллиона за Партию Центра, представлявшую интересы католической части населения страны.

3 марта, за два дня до выборов, Тельман был арестован. Одновременно только в Берлине было арестовано больше 1,5 тысячи лидеров немецких коммунистов. На следующий день после выборов Компартия Германии была запрещена, а руководство СДПГ вынуждено было бежать из страны. По всей Германии запрещались газеты, журналы и листовки коммунистической и социал-демократической партий. Вскоре начались репрессии и в отношении представителей Партии Центра.

24 марта был принят «Закон о чрезвычайных полномочиях», отменявший гражданские свободы сроком на пять лет и дававший всю полноту власти партии Гитлера. Были созданы народные суды, состоящие из двух профессиональных судей и пяти представителей НСДАП, СС и вооруженных сил. А также введена практика охранных арестов, проводимых без всякого суда, просто по доносу или подозрению в неблагонадежности.

Проведя первые дни в полицейских застенках или государственных тюрьмах, арестованные в скором времени заполнили концентрационные лагеря, которые стали появляться по всей стране. К концу 1933 года их насчитывалось уже более пятидесяти.

В канун Рождества 1933 года Гитлер объявил об амнистии для 27 тысяч заключенных концлагерей, но Гиммлер проигнорировал его приказ, и в действительности были освобождены лишь немногие. Эсэсовский фюрер четко представлял себе цель концлагерей — не только наказывать врагов режима, но и терроризировать население самим фактом их существования, удерживать людей даже от мысли о возможности сопротивления нацистскому правлению.

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Охранные аресты и концлагеря давали нацистам удобный инструмент для пресечения любого протеста. Оставалось только своевременно выявлять инакомыслящих. Один из остроумных способов раскрытия тайных симпатий населения был представлен на Нюрнбергском процессе.

Согласно секретному докладу СД из города Кохема, во время плебисцита о присоединении Австрии (10 апреля 1938 года) контроль за волеизлиянием немецкого народа осуществлялся следующим образом.

Голосование было тайным, но на обратной стороне бюллетеней симпатическими чернилами были проставлены номера, а поскольку бюллетени раздавались по спискам, впоследствии оказалось возможным выявить всех лиц, проголосовавших против, а также тех, чьи бюллетени оказались испорченными, и принять соответствующие меры.

Когда с политическим инакомыслием в стране было в основном покончено, пришла очередь евреев, цыган, масонов, душевнобольных, свидетелей Иеговы и сексуальных меньшинств. С самого первого дня своего существования немецкие концлагеря никогда не пустовали. А затем началась Вторая мировая война.

Чудовищные эксперименты над людьми

Одной из чернейших страниц истории Дахау стали «медицинские» эксперименты, которые проводились в лагере над заключенными.

С 1941 года нацистские врачи проводили опыты над узниками концлагеря: евреями, русскими, поляками, немцами, гражданскими и военнопленными, мужчинами и женщинами. Испытуемых помещали в барокамеры и проверяли на них высотные режимы до тех пор, пока у них не останавливалось дыхание. Проводили опыты «по замораживанию» в ледяной воде и в сухом холоде, оставляя людей обнаженными на морозе, пока они не замерзали. Испытывали действие отравленных пуль и отравляющих газов. Впрыскивали смертельные дозы микробов тифа и гепатита. Ампутировали конечности и удаляли органы. Наносили раны и доводили их до гангрены, проводили эксперименты по пересадке костей. В Дахау и Бухенвальде отбирали цыган и проверяли на них, сколько и каким образом может прожить человек, питаясь соленой водой.

В Дахау ответственность за наиболее садистские медицинские эксперименты нес доктор Зигмунд Рашер. Вальтер Нефф, лагерный узник, служивший санитаром при Рашере, дал показания на нюрнбергском «Процессе врачей», где описал один из опытов по переохлаждению человека в ледяной воде:

— Из тюремного барака привели двух русских офицеров. Рашер приказал раздеть их и сунуть в чан с ледяной водой. Обычно испытуемые теряли сознание уже через шестьдесят минут, однако оба русских находились в полном сознании и по прошествии двух с половиной часов. Примерно к концу третьего часа один из русских сказал другому: «Товарищ, скажи офицеру, чтобы пристрелил нас». Другой ответил, что он не ждет пощады «от этой фашистской собаки». Оба пожали друг другу руки со словами: «Прощай, товарищ». Эти слова были переведены Рашеру молодым поляком. Рашер вышел в свой кабинет. Поляк хотел было тут же усыпить хлороформом двух мучеников, но Рашер вскоре вернулся и, выхватив пистолет, пригрозил ему… Опыт продолжался не менее пяти часов, прежде чем наступила смерть.

По показаниям свидетелей, выступавших на «Процессе врачей», на 300 заключенных было проведено около 400 экспериментов по замораживанию. В ходе опытов умерло от 80 до 90 человек, остальных уничтожили позже.

По результатам чудовищных исследований был составлен отчет на 32 страницах под названием «Эксперименты по замораживанию человека», направленный в штаб ВВС. А 26 и 27 октября 1942 года для обсуждения «научных» результатов в Нюрнберге прошла научная конференция, на которой присутствовали 95 немецких ученых, включая наиболее известных медиков. Обсуждались медицинские аспекты чрезвычайных происшествий в открытом море и в зимних условиях. И хотя ни у кого не оставалось сомнений в том, как были получены ценные «научные» данные, ни одного вопроса о судьбе испытуемых задано не было, как не последовало и ни одного протеста.

Образцовые концлагеря для посещения иностранцев

Возникает вопрос, как нацистам удавалось держать в тайне все, что происходило в концлагерях, ведь за 12 лет (с 1933 по 1945 год) через них прошли миллионы людей и большая часть была убита, замучена, умерла от голода, болезней и бесчеловечных условий. А страшная правда открылась лишь тогда, когда советскими войсками и войсками союзников были освобождены оставшиеся в живых узники.

Одно из объяснений этой загадки состоит в том, что нацистам удавалось ловко и цинично обманывать тех, кто пытался выяснить, что же на самом деле происходит в Германии с политзаключенными, а позднее с военнопленными.

Для этого в Германии, а также на территории Польши и Чехии было создано несколько образцово-показательных концлагерей, куда нацисты возили представителей Красного Креста, журналистов, гуманитарные миссии, а также официальных лиц, ответственных за контроль соблюдения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, ратифицированной Германией в феврале 1934 года.

Из образцово-показательных нацистских концлагерей наиболее известен Терезиенштадт, созданный в ноябре 1941 года и располагавшийся на территории бывшей тюрьмы гестапо в чешском городе Терезин. В лагере действовали синагоги и христианские молитвенные дома, которые могли посещать заключенные. Были лекционные залы, выпускались журналы, проводились спектакли и выставки. Представителям Красного Креста демонстрировались школа, больница, театр, кафе, бассейн и детский сад. Дети сыграли перед гостями оперу «Брундибар», написанную заключенным в Терезиенштадте композитором Гансом Красой.

После посещения комиссии большая часть узников была отправлена в Освенцим и там уничтожена.

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За годы войны в Терезиенштадт попали около 140 тысяч человек (среди них 15 тысяч детей), из которых около 33 тысяч погибли, а 88 тысяч были депортированы в Освенцим и другие лагеря смерти, где и были убиты

Автору этого материала известны еще четыре концлагеря, служивших нацистам в качестве «потемкинских деревень». Это Вольденберг (Woldenberg, Oflag II C), Мурнау (Murnau, Oflag VII A), Гроссборн (Gross-Born, Oflag II D), и Нойбранденбург (Neubrandenburg Oflag II E). Обозначение oflag означает, что в лагере содержатся военнопленные офицеры. В перечисленных лагерях в основном содержались польские офицеры, сдавшиеся в плен в 1939 году.

Концлагерь Вольденберг был расположен на западе Польши. В нем содержалось около семи тысяч заключенных. В Вольденберге не было ни газовых камер, ни крематориев. Заключенных не отправляли на принудительные работы. И обращались с ними в основном в соответствии с правилами Женевских конвенций. Формально жизнью в лагере руководила выбранная администрация, которая была уполномочена решать конфликтные вопросы, возникавшие между заключенными и их охраной. В лагере был свой театр, оркестр, два кафе, столовые со своей кухней, шесть школ, где преподавались уроки немецкого языка, математики и философии. В Oflag II C издавалась своя газета и даже печатались марки лагерной почты.

Марки и даже почтовые блоки были вполне официальными, имели почтовое хождение, и сегодня они включены в немецкий филателистический каталог «Михель» (Michel). Кстати, почтовые марки выпускались и другими вышеуказанными концентрационными лагерями. Печатались они на оберточной бумаге, небольшими тиражами (до нескольких тысяч штук) и продавались не только в самих лагерях, но и в филателистических магазинах Германии. Считалось, что деньги от их реализации идут на улучшение условий жизни военнопленных. Сейчас эти марки являются большой филателистической редкостью.

Олимпийские игры 1944 года

На одной из марок Вольденберга, выпущенной 13 августа 1944 года, изображены олимпийские кольца и бегун, пересекающий финишную ленточку. Это неслучайно. Дело в том, что в августе 1944 года в Oflag II C прошли олимпийские игры среди заключенных.

Заключенные Вольденберга соревновались в футболе, гандболе, баскетболе, шахматах и легкой атлетике. А также в живописи и скульптуре. Из видов спорта были исключены фехтование, бокс, метание копья, стрельба и прыжки с шестом. Видимо, руководство лагеря опасалось, что последний вид спорта может послужить способом для бегства.

Чем больше военнопленных умрет, тем лучше для нас, — Альфред Розенберг, рейхсминистр восточных оккупированных территорий